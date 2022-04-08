"Укрзалізниця" постачатиме Запоріжсталі сировину та відвантажуватиме продукцію

Промислові підприємства відновлюють роботу / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Через війну на промислових підприємствах України виникли проблеми з логістикою. У нових реаліях необхідно знайти альтернативні шляхи постачання сировини й відвантаження готової продукції.

Тому відтепер "Укрзалізниця" допомагатиме Запоріжсталі із розв'язанням логістичних проблем. Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін.

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Запоріжсталь відновлює роботу

Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського ухвалила рішення щодо часткового виведення з режиму гарячої консервації підрозділів комбінату Запоріжсталь. Наразі на підприємстві розпочали роздування доменних печей № 3 та 4.

На запуску доменного виробництва були присутні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, а також народні депутати України.

Керівництво держави розуміє, що важливою складовою відновлення економіки є стабільна робота металургійних підприємств, тому надасть їм усебічну підтримку – в цьому представників Запоріжсталі запевнив Олександр Кубраков.

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Готові підтримувати металургів у розв'язанні логістичних проблем і в "Укрзалізниці".

"Залізниця завжди була опорою економіки. У воєнний час ми стали опорою безпеки – допомагаємо евакуювати населення, ввозити гуманітарну допомогу. І зараз ми розуміємо, що треба відбудовувати економіку, треба допомагати підприємствам запускатися. Сьогодні на Запоріжсталі ми побачили роздування двох печей. Для нас це важливо, тому що, по-перше, це відновлення економіки, це робота й зарплата для людей. По-друге – це податки, а по-третє – це тонна вантажу, яка нам, залізниці, дає роботу. Ми віримо в те, що наша робота в пошуках нових логістичних функцій допоможе заводу запустити й інші дві печі та вийти на повну потужність", – зауважив Камишін.

"Запоріжкокс" частково відновив роботу

З 2 березня 2022 року через загострення воєнних дій в Україні Метінвест перевів частину обладнання "Запоріжкоксу" в режим гарячої консервації. Уже на початку квітня ситуація стабілізувалася, і на заводі частково відновилася робота.

"Запоріжкокс" частково відновив роботу вуглепідготовчого та коксового цехів, цехів уловлювання, сіркоочищення, а також допоміжних підрозділів. Завод поступово виводить із режиму консервації на планові виробничі параметри три коксові батареї – КБ №2, 5, 6.

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