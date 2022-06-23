У Німеччині оголосили режим тривоги – до чого тут Росія

У Німеччині погіршується ситуація з газом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через агресивні дії Росії проти України, санкції Заходу проти агресора та як наслідок скорочення поставок блакитного палива до Європи більшість європейських країн стикнулися з дефіцитом російського газу.

Через це міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Габек оголосив про запровадження в Німеччині другого рівня аварійного плану. Що це означає, пояснили в DW.

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Запаси газу скорочуються

Перший етап аварійного плану, або так званий режим тривоги, ввели в Німеччині ще наприкінці березня. Їх вводять на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. А зараз, за словами Габека, поставки з Росії блакитного палива весь час скорочуються, а ціни на нього все ще дуже високі.

"Ми перебуваємо в стані газової кризи. Відтепер газ – це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їхнього подальшого підвищення", – наголосив Габек.

Міністр додав, що вважає скорочення поставок з РФ "економічним нападом" на Німеччину.

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Загалом, якщо в країні вводиться другий ступінь аварійного плану, то це означає, що у газопостачанні є перебої, або ж на газ зберігається надзвичайно великий попит. Проте при другому ступені ринок все ще здатний впоратися з проблемами самостійно, і запроваджувати заходи неринкового характеру немає потреби.

"Введення рівня тривоги не означає, що постачальники газу тепер отримають право перекладати ціни, що різко зростають, прямо на споживачів. Федеральне агентство з мереж поки не активуватиме відповідну статтю закону про енергетичну безпеку, оскільки регулятор ще не констатував факт "значного скорочення обсягів імпорту газу", – йдеться у повідомленні.

Якщо ж постачання газу скоротиться настільки, що у вирішення ситуації знадобиться втручання держави, то в Німеччині введуть третій етап аварійного плану.

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Що придумали в Німеччині для заощадження газу

Як "Сьогодні" вже писали, Німеччина почала зменшувати використання газу в промисловості та пришвидшеними темпами заповнює сховища.

За словами Роберта Габека, на оптимізацію використання енергоносіїв витратять мільярди євро. Це кредитні гроші, які уряд виділить через державний банк KfW для заповнення сховищ газом.

Крім того, в Німеччині планують залучити до роботи більшу кількість вугільних електростанцій.

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