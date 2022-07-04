В Україні створили масштабний план щодо розвитку "зеленої" енергетики: що зміниться

Зелена трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Планом відновлення України після війни передбачається, що в нашій країні збудують понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка буде використана серед іншого і для виробництва "зеленого" водню.

Про це свідчать дані на офіційному сайті проєкту.

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Усього інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені у 130 млрд. доларів. Окрім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується, що в Україні в майбутньому ще будуть побудовані:

3,5 ГВт гідроелектростанцій;

15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водню;

Буде відновлено комерційну торгівлю електроенергією з країнами ЄС із поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.

Планом також передбачаються інвестиції в розумні мережі (Smart Grids), щоб підвищити ефективність передачі та розподілу енергії. Зазначимо, що проєкт відновлення України після війни розрахований на 10 років – до 2032 року.

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Швейцарська допомога

Допомогти з інвестиціями в "зелені" енергопроєкти Україні вже погодилася Швейцарія. Між країнами 4 липня було підписано відповідний договір.

Зазначається, що Швейцарія зацікавлена інвестувати у сфери електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

"Сьогодні" вже писали, що наша країна має величезний потенціал для виробництва біогазу. Також ми розповідали, що запропонував інвесторам президент України Володимир Зеленський.