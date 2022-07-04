В Украине придумали масштабный план по развитию зеленой энергетики: что изменится

Зеленая трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

План восстановления Украины после войны предусматривает, что в нашей стране построят более 30 ГВт мощностей зеленой энергетики, которая в том числе будет использована для производства зеленого водорода.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте проекта.

Реклама

Всего инвестиции в энергетическую независимости и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов. Помимо строительства 30 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, планируется, что в Украине в будущем будут еще построены:

3,5 ГВт гидроэлектростанций;

15 ГВт электролизных мощностей для производства зеленого водовода;

возобновление коммерческой торговли электроэнергией со странами ЕС с поэтапным расширением мощностей экспорта до 7 ГВт.

План также предусматривает инвестиции в умные сети (Smart Grids), чтобы повысить эффективность передачи и распределения энергии. Отметим, что проект по восстановлению Украины после войны на 10 лет – до 2032 года.

Швейцарская помощь

С инвестициями в зеленые энергопроекты Украине уже согласилась помочь Швейцария. Между странами 4 июля был подписан соответствующий договор.

Реклама

Отмечается, что Швейцария заинтересована инвестировать в сферы электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.

"Сегодня" уже писали, что у нашей страны есть огромный потенциал для производства биогаза. Также мы рассказывали, что предложил инвесторам президент Украины Владимир Зеленский.