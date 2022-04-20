Вихід один! Як зупинити репресивну машину РФ

Енергетичний сектор Росії слід перестати фінансувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У країни-агресорки виникнуть проблеми з фінансуванням армії та репресивного апарату, якщо міжнародні партнери України припинять фінансувати енергетичний сектор Росії.
Про це розповів міністр енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков в інтерв’ю "Укрінформу".
За його словами, якщо світ докладе зусиль і зупинить фінансування енергетичного сектору, то у Путіна виникне проблема з:
- виплатою пенсій;
- виплатою субсидій;
- фінансуванням машини пропаганди;
- фінансуванням репресивних органів і армії.
На думку міністра, попри всі погрози, Росія не припинить постачати газ до Європи.
"Припустимо, він призупиняє постачання природного газу. Певний час росіяни цей газ закачуватимуть у свої сховища. Але сховища майже повні, тому що узимку росія, накачуючи їх, не постачала достатньо газу до ЄС", – зауважив Демченков.
"Що тоді вони мають робити? Знайти інші ринки. У Росії кажуть, що це Китай та Індія. Але там немає газогонів. Вихід буде один – закривати свої газові родовища. Це – вбивство всієї газової галузі Росії, бо вона втратить 70% потенціалу своїх родовищ під час консервації", – додав він.
Чому всі чекають заборони на російську нафту
За словами експертів, ембарго на нафту РФ – це одна з необхідних умов для того, щоб зупинити війну в Україні.
Як пояснив раніше "Сьогодні" економіст Олексій Лупоносов, близько 40 млрд євро лише за енергоресурси було переведено до РФ Євросоюзом, а допомога, надана за цей же час Україні від ЄС, становила лише 8 млрд".
У зв'язку з цим постає питання – як світова спільнота зможе приборкати Путіна, якщо тільки за енергоресурси і лише від країн ЄС він отримує близько 40 млрд євро за 40 днів, тобто майже по мільярду на день.
"Тому вимога стратегів з усіх країн, які нас підтримують, полягає в тому, щоб Росію припинили підживлювати живими грошима", – розповідає аналітик.
Путіну потрібно платити зарплати тим самим військовим і налагоджувати нові канали експорту через Китай. Зупинити це можна, перекривши потік валют у Росію, а цьому допоможе ембарго на енергоресурси.
"Сьогодні" раніше писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, а також ми розповідали, що відбувається з російським рублем.