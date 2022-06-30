Запасайтесь терпінням: скільки часу потрібно на відновлення зруйнованого житла

На відбудову всіх руйнувань знадобиться багато років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна триває, і вже зараз неможливо точно сказати, скільки житлових будинків зруйновано по всій країні і скільки ще постраждає. За різними оцінками, знищено від 35-40 млн. квадратних метрів житла.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертами та дізналися, скільки часу знадобиться на відновлення зруйнованого.

Реклама

Отже, фахівці вважають, що навіть якщо всі українські будівельники повернуться з-за кордону і почнуть працювати над будівництвом житла, то їм на це знадобиться щонайменше п'ять років.

"У найкращі роки Україна будувала до 8 млн. квадратних метрів на рік. Зараз цей показник – 5-6 млн. квадратних метрів, а після війни буде ще менше, адже частина техніки буде знищена, а економіка країни обвалиться", – каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

У такій ситуації, на відновлення житлової нерухомості знадобиться 8-10 років і лише за наявності потрібного фінансування. В іншому випадку процес може бути розтягнутий на кілька десятиліть.

Реклама

Думку експерта підтверджує статистика Київської області, де знайшли гроші на відновлення 6% будинків. В такому випадку, відбудовуватимуть зруйноване 15-20 років.

На що сподіватись?

Чиновники сподіваються, що після війни наша країна отримає репарації від агресора, але для цього спочатку треба перемогти, а потім оцінити збитки та залучати західних фахівців до будівництва.

Не варто розраховувати і на те, що ми одразу отримаємо всі необхідні гроші, адже Німеччина, наприклад, досі платить репарації після Другої світової війни.

Реклама

Європейський інвестиційний банк підрахував, що збитки, які вже завдала Росія Україні, оцінюються у суму 1,1 трильйона доларів. Це у кілька разів більше, ніж ВВП нашої країни у 2021 році.

Олег Попенко також зазначив, що перед державою стоїть питання величезної кількості переселенців, які залишилися без даху над головою і їх усіх потрібно кудись розселити.

Вирішувати це потрібно максимально швидко, як і питання з їх працевлаштуванням.

"Сьогодні" раніше писали, як уряд спростив процес будівництва та ремонту житла і розповідали, які зміни у новобудовах торкнутися всіх українців.