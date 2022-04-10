Захиститися від "Газпрому": Нідерланди придумали спосіб запастися газом на зиму

"Газпром" з літа 2021 року не заповнював сховище в Нідерландах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, TAQA

У Нідерландах є газове сховище, 40% якого володіє російський "Газпром".

Як передає De Volkskrant, оператор з РФ відмовляється наповнювати свою частину сховища ресурсом.

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Відтак, щоб вчасно підготуватися до нового опалювального сезону, уряд Нідерландів готовий піти на коштовний крок і націоналізувати російські 40% газосховища.

Сховище газу Bergermeer розташоване на північ від Амстердаму та є важливою ланкою в сфері енергозабезпечення країни. Воно може вмістити понад 4 млрд кубометрів природного газу, що становить 10% від річного споживання ресурсу в Нідерландах.

Важливим газосховище є й тому, що його використовують у комерційних цілях. 60% об’єкта належить компанії Абу-Дабі Taqa, з яких 40% належать уряду Нідерландів.

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Влітку 2021 року "Газпром" не заповнив свою частину сховища газом. Якщо за найближчі місяці його не заповнять ресурсом, наступної зими в країні може виникнути дефіцит газу.

У Нідерландах переконані, що головна причина незаповнення сховища з боку "Газпрому" – це плани Росії щодо розгортання війни в Україні та очікування реакції з боку ЄС.

Націоналізація сховища

З юридичного погляду, відібрати частку в російського монополіста дуже складно. Однак в контрактах з "Газпропом" до 2045 року є пункт "використовуй або втрать", на підставі якого основний власник сховище може запропонувати решту 40% іншим сторонам.

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Втім, зацікавлена особа може використовувати приміщення лише доти, доки власник, тобто "Газпром" не вирішить його повернути. Після цього газ доведеться вилучити або продати в небажаний момент, що становить великий ризик для бізнесу.

Логічним виходом для уряду було б спершу викупити залишки акцій Taqa, яка ніби й сама не проти вийти з іноземного ринку, а тоді використовувати російські 40% об’єму.

Ситуація з "Газпромом"

Через економічні санкції Заходу, економіка Росії ледве тримається на плаву. Путін вдався до шантажу з оплатою газу рублями, відповідно до якої європейські покупці передаватимуть валюту в Газпромбанк, де її конвертуватимуть в рублі.

Економіст Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що такий крок був суто пропагандистським, щоб показати "відповідь Заходу". Реально зашкодити покупцям зміни не зможуть, але в Росії можуть утворитися кілька курсів рубля:

курс, що фіксуватиметься для покупців газу;

другий курс – для російських підприємств;

третій курс – для населення.

Для "Газпрому" цю схему можна прирівняти до 100% продажу валютного виторгу. На ньому у якомусь сенсі поставили хрест – інвестиційний та технологічний, – наголосив Кущ.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що зараз перед Європою стоїть цивілізаційне питання – або відмовитися від російського газу та ввести ембарго на енергоносії, або стати тими, хто підтримує варварів. Раніше Німеччина взяла під контроль "дочку" "Газпрому" – Gazprom Germania.