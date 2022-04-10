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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Варвари чи цивілізація: Подоляк розповів, чи відмовиться Німеччина від газу з РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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10 квітня, 11:33
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Питання відмови від російських енергоносіїв у Європі стало питанням цивілізаційним
Європа мусить відмовитися від газу з РФ заради власного виживання
Європа мусить відмовитися від газу з РФ заради власного виживання / Фото: Getty Images, уніан, РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

У Німеччини не буде вибору щодо запровадження ембарго на газ із Росії, оскільки зараз це питання стало не економічним, а цивілізаційним.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подолякв ефірі "Україна24" під час всеукраїнського телемарафону.

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"Якщо є така країна, як Росія, яка може прийти вбивати дітей, спалювати житло, – це вибір цивілізації. Тобто ти хочеш бути в цивілізації, чи хочеш бути у варварстві?" – зауважив Подоляк.

Вибір між добром і злом

Росія – це сторона конкретного зла. А Україна перебуває на стороні добра, представляє конкретні цінності.

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"Те, що робить Росія – це не питання війни, а питання спроби знищити іншу націю навіть не за етнічним принципом, а за принципом громадянства. Росіяни вбивають українців, бо у нас паспорт України", – наголосив Подоляк.

Відтак Європі та всьому цивілізованому світу доведеться вибрати сторону. Україна – молода цивілізація, яка може захистити себе й свою суверенність. Ціна, яку мусять заплатити західні країни – порівняно невисока.

Не розумію, чому Європі неможливо трохи понизити рівень свого життя, дуже несуттєво – мати не 2 тис. євро доходу місячного для рядового працівника якогось підприємства, а 1800 євро. Оці 200 євро – це і є плата за те, щоб людожерська філософія, яку сьогодні пропагує РФ, не розповсюджувалась на всю Європу, – резюмував Подоляк.

Ембарго на енергоносії

Понад місяць Україна закликає країни світу відмовитися від головної зброї Росії – енергоносіїв. 9 квітня президент Володимир Зеленський виступив з черговим закликом щодо нафтового ембарго.

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"В України немає часу чекати. У свободи немає часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти всього, на чому тримався мир у Європі, слід діяти негайно. Треба діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, всього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати мир, припинити безглузде насильство", – сказав президент.

Водночас на світовому ринку продовжує дорожчати нафта. Такою є реакція трейдерів як на війну в Україні, санкції проти Росії, так і на події в країнах Перської затоки, звідки планують купувати енергоносії замість РФ.

Раніше ми розповідали, як Україна намагається збалансувати ринок пального та захиститися від можливого дефіциту.

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