Заяви нічого не значать: чим прикривається Shell для купівлі російських енергоресурсів

Західні компанії знаходять лазівки, щоб торгувати з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після ескалації збройного конфлікту в Україні компанія Shell Plc заявила, що не відмовиться від російських енергоносіїв, але вкладатиме доходи від їхнього продажу у фонд гуманітарної допомоги Україні.

Проте пізніше була інша заява, що Shell вийде з проєктів російської нафтогазової галузі, негайно припинить усі закупівлі російської сирої нафти, а також закриє сервісні станції, виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.

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Тепер стало відомо, що Shell таки купує російську нафту, але прикривається схемою. Про це пише Bloomberg.

Половина бареля російської нафти не означає барель з російською нафтою

У виданні пояснюють, що суть схеми, якою користується нафтова компанія, така: купується барель нафти, у якому лише 49,99% російського продукту. Решта 50,01% мають будь-яке інше походження. Технічно такий нафтовий вантаж не є російським, чим і користується Shell.

"Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки. Одного з багатьох, які використовують нафтові компанії та торговці сировинними ресурсами, щоб забезпечити надходження російських ресурсів до Європи, водночас задовольняючи громадську думку, яка вимагає покласти край підтримці військової машини Володимира Путіна", – йдеться у повідомленні.

Shell офіційно змінили умови своїх контрактів, щоб дозволити таке змішування нафти. Тепер у цих положеннях ідеться про те, що товарами російського походження вважають лише ті, обсяг яких на 50% складається із матеріалів, зроблених в РФ.

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Як Китай розплачується за нафту з Росією

Раніше ми розповідали, що деякі великі російські банки відключили від міжнародної банківської системи SWIFT. Через це Росія не може отримувати долари від продажу нафти й вугілля. Тому китайські компанії вже здійснили перші покупки, заплативши власною валютою – юанями.

З моменту введення санкцій це будуть перші вантажі вугілля, які прийдуть до Китаю вже у квітні, і які були оплачені юанями. Також у травні прийдуть перші вантажі нафти, оплачені китайською валютою. Традиційно такі операції проводяться у доларах, але через санкції для Росії тепер це неможливо.

Також "Сьогодні" писали, що найбільші нафтопереробні компанії з Китаю відмовляються укладати нові угоди на російську нафту навіть попри знижки, і який план вигадали у Великій Британії, щоб позбутися енергозалежності.