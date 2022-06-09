Зелена енергетика, IT і агро: Зеленський закликав інвестувати в Україну

Зеленський закликав інвестувати у зелену енергетику України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проєкти в Україні і серед пріоритетних сфер назвав "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва.

Про це президент заявив у зверненні до учасників Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

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Зеленський запропонував розглянути довгостроковий горизонт співпраці з Україною.

"Які конкретно це можливості? Я назву пʼять: Європа, IT, агро, "зелена" енергетика та локалізація виробництва. Все це – пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас", – зазначив він.

Також президент наголосив, що реалізацію цих проєктів можна почати вже зараз.

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"Ніде у світі не знайти усіх цих економічних чинників одночасно. Вони є тільки в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже зараз", – зазначив Зеленський.

За останні 5 років Україна залучила близько 10 млрд евро інвестицій у альтернативні джерела енергетики. Доля IT-послуг у структурі експорту збільшилась майже вдвічі, а виручка від поставок агропродукції зрівнялася з основою української економіки – гірничо-металургійним комплексом.

Україна може відмовитись від імпортного газу

За словами голови Оператора ГТС України Сергія Макогона, наша країна має великий потенціал для виробництва біогазу.

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Якщо розвинути ці потужності, то Україна може виробляти до 8 млрд кубометрів на рік. Це, звісно, амбітна ціль, реалізація якої може розтягнутись на 10 років.

А от вже через два роки цілком реально наростити потужності у 0,5 млрд кубометрів.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштів наша країна хоче залучити для розвитку зеленої енергетики.