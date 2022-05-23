Акции "Роснефти" вошли в крутое пике – куда скатилась компания

Акции "Роснефти" неустанно падают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской государственной нефтяной компании "Роснефть" продолжили свое падение и опустились на 2,15% по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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В понедельник, 23 мая, по состоянию на 11:50 утра акции нефтяного гиганта опустились до 376 рублей.

Акции "Роснефти" падают 23 мая / Фото: скриншот

Динамика за неделю и за месяц тоже негативная, еще 29 апреля акции стоили 409 рублей, а до начала войны, 16 февраля – 573 рубля.

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Резкий спад ниже 300 рублей произошел после 24 февраля, потом кривая немного выровнялась, но вернуться на прежние позиции "Роснефть" не смогла.

Независимость от России

Литва полностью избавилась от зависимости от российских энергоресурсов.

22 мая страна перестала импортировать электроэнергию, а от газа и нефти отказалась еще в апреле.

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Потребителей электроэнергией будут обеспечивать за счет местного производства и импорта через соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

От газа Литва начала отказываться сразу после начала кровопролитной войны против Украины, сначала это делали отдельные компании, а после отказ от голубого топлива агрессора закрепили на государственном уровне.

"Сегодня" ранее писали, кто помогает агрессору продавать кровавое черное золото в обход санкций и рассказывали, почему нефть стремительно дешевеет.