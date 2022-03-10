Без Украины Европа столкнулась с дефицитом стали – могут ли нас заменить

В Европе начинается глобальный дефицит стали / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На европейском рынке начинается дефицит стальной продукции в связи с прекращением поставок из Украины, РФ и Беларуси.

По данным агентства Argus, эту нехватку пока нечем компенсировать.

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В прошлом году на три эти страны пришлось почти 20% всего европейского импорта тонколистового горячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного проката.

Также Украина, РФ и Беларусь покрывали около 45% регионального импорта арматуры.

Европейские эксперты уверены, что заместить эти объемы невозможно в ближайшем будущем. Проблем добавляет и остановка некоторых заводов из-за роста цен на энергоносители.

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Однако самой большой проблемой является обеспечение европейских металлургических компаний полуфабрикатами. Ранее РФ и Украина обеспечивали ими подразделения таких прокатных предприятий:

Ferriera Valsider (Италия);

Trametal (Великобритания);

NLMK La Louviere (Бельгия);

DanSteel (Дания).

Для решения проблемы Еврокомиссии предлагают отменить страновые квоты на импорт некоторых видов стальной продукции и заменить их глобальными квотами.

Такое решение поможет частично обеспечить рынок индийской или турецкой продукцией, но не решит проблему со слябами (стальные заготовки, полуфабрикаты).

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Дефицит нержавеющей стали

Ранее мы писали, что из-за роста спроса и нехватки предложения мир столкнется с беспрецедентно высокими ценами на нержавеющую сталь.

Эта тенденция уже видна на фоне восстановления спроса после пандемии коронавируса и теперь усугубляется растущими ценами на энергоносители.

Чем это грозит бытовым потребителям, мы писали ранее, а также рассказывали о беспрецедентном взлете цен на никель.