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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Лондонская биржа внезапно отменила все торги никелем – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 13:53
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Это случилось впервые с 1988 года
Торги никелем остановлены впервые с 1988 года
Торги никелем остановлены впервые с 1988 года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Лондонская биржа металлов остановила весь процесс торгов никелем, после удвоения цен за считанные часы.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Так, 8 марта никель подорожал до заоблачной цены в 101,365 тыс долларов за тонну по сравнению с 30 000 долл за тонну в пятницу, 4 марта. Сообщается, что торги остановились на отметке 80 000 долл/т.

Как сообщает брокер Marex Spectron, заоблачные цены на никель вызваны не из-за спроса или активности инвестфондов, а болезненным фактором так называемых маржин-коллов – требования брокеров внести на счета дополнительные денежные средства при снижении стоимости их активов до определенной суммы, при форсированной ликвидации позиций и обратном выкупе активов.

Кроме того, в Китае металлургическая группа Tsingshan Holding Group приобрела значительные объемы никеля, чтобы снизить риски для своих трейдеров-"медведей" в период финансовой турбулентности. Эти действия тоже повлияли на скачок цен после военного вторжения России в Украину.

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Отметим, что в последний раз торги по никелевым контрактам на Лондонской бирже металлов останавливали в 1988 году. Тогда спотовая цена на никель выросла на 50% за 5 минут торговой сессии.

Цены на руду

Стоимость железной руды в мире резко выросла и достигла шестимесячного максимума.

Так, на Даляньской товарной бирже эталонные фьючерсы на железную руду выросли на 7,1% – до 870 юаней ($137,69) за тонну. Это самая высокая цена с 31 августа 2021 года.

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"Сегодня" уже писали, что в мире рекордно подорожал никель, и рассказывали, какая страна отказывается от российских энергоносителей.

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