Лондонська біржа раптово скасувала всі торги нікелем – що сталося

Це сталося вперше з 1988 року

Торги нікелем зупинено вперше з 1988 року. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лондонська біржа металів зупинила весь процес торгів нікелем, після подвоєння цін за лічені години.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Так, 8 березня нікель подорожчав до захмарної ціни 101,365 тис доларів за тонну порівняно з 30 000 дол за тонну в п'ятницю, 4 березня. Повідомляється, що торги зупинилися на позначці 80 000 дол/т.

Як повідомляє брокер Marex Spectron, захмарні ціни на нікель з'явилися не через попит або активність інвестфондів, а хворобливий фактор так званих маржин-колів – вимог брокерів внести на рахунки додаткові кошти при зниженні вартості їх активів до певної суми, при форсованій ліквідації позицій зворотний викуп активів.

Крім того, у Китаї металургійна група Tsingshan Holding Group придбала значні обсяги нікелю, щоб знизити ризики для своїх трейдерів-"ведмедів" у період фінансової турбулентності. Ці дії також вплинули на стрибок цін після воєнного вторгнення Росії в Україну.

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Зазначимо, що востаннє торги щодо нікелевих контрактів на Лондонській біржі металів зупиняли 1988 року. Тоді спотова вартість нікелю зросла на 50% за 5 хвилин торгової сесії.

Ціни на руду

Вартість руди в світі різко зросла і досягла шестимісячного максимуму.

Так, на Даляньський товарній біржі еталонні ф'ючерси на залізню руду зросли на 7,1% – до 870 юанів ($137,69) за тонну. Це найвища ціна із 31 серпня 2021 року.

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Сайт "Сьогодні" вже писав, що у світі рекордно подорожчав нікель, і розповідав, яка країна відмовляється від російських енергоносіїв.