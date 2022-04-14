Боятся санкций? РФ засекретила информацию о добыче и экспорте энергоресурсов

РФ больше не будет делится данными о добыче и экспорте газа и нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия засекретила данные о добыче и экспорте нефти и газа. Власти побаиваются, что такая информация "быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников".

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что ежемесячные статистические данные перестали появляться в открытом доступе еще со 2 апреля.

"Статданные отрасли в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов", – заявили в министерстве энергетики РФ.

Российскую нефть не будут покупать из-за санкций

Крупные мировые компании серьезно сократят закупку нефти и топлива у госкомпаний России уже к 15 мая, чтобы не нарушать санкции Евросоюза.

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Согласно введенным ЕС санкциям, закупки в "Роснефти" или "Газпромнефти" исключаются, если они не "строго необходимы" для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Один из крупных покупателей российской нефти Trafigura заявил, что компания придерживается всех санкций, и 15 мая объемы торговли будут еще больше сокращаться.

Ранее мы рассказывали, почему в мире продолжают расти цены на нефть, и писали, что происходит с экспортом черного золота из РФ.