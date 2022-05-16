Цена на газ в Европе: что будет с голубым топливом, если РФ остановит экспорт

Что будет с ценами на газ, если Россия закроет вентиль / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз хочет перестраховаться, если Россия все-таки решится ограничить или перекрыть поставки голубого топлива, и ограничить цены на природный газ, чтобы избежать больших затрат.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Проект решения о граничных ценах на газ уже подготовлен. В документе сказано, что ЕС предлагает ввести максимальную регулируемую цену для чрезвычайной ситуации, при этом рыночная цена должна использоваться как можно дольше.

Страны сообщества предупреждены, что они должны согласовать общие принципы для подготовки к масштабным сбоям и чрезвычайной ситуации в случае изменений на рынке.

Беспокойство усилилось, в частности, после требований РФ платить за газ в рублях и ограничений Москвы в отношении некоторых газовых компаний.

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Если меры по ценам на газ будут введены, они станут только краткосрочным решением, которое будет действовать до лета 2023 года.

Что с транзитом газа через Украину?

11 мая прокачка российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" Луганской области упала до нуля. Это случилось после того, как Оператор ГТС Украины предупредил о прекращении транзита через захваченные российскими войсками станции, поскольку считает это форс-мажорными обстоятельствами.

Через "Сохрановку" проходила треть всего транзита газа, который поставляется из России в Европу через украинскую территорию. Биржевые цены на топливо отреагировали сразу и в тот же день подскочили на 4%.

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Ранее мы рассказывали, что в Европе придумали, как платить за российский газ в обход санкциям, и писали, кому Россия хочет продавать свои энергоресурсы.