Цена на газ в Европе резко взлетела – что происходит на бирже

Биржевая цена на газ в Европе резко подорожала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На фоне приближающихся забастовок в Норвегии, резко изменились биржевые цены на газ в Европе. Так, стоимость фьючерсных контрактов выросла на 10%.

Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи.

Реклама

Стоимость контрактов на поставку природного газа на хабе TTF в Нидерландах с исполнением в августе в ходе торгов превысила 155 евро за 1 МВт/ч, в 11:53 утра в Амстердаме. Британский эквивалент вырос на целых 10%.

По информации издания Bloomberg, газ в Европе дорожает на фоне опасений из-за запланированных в Норвегии забастовок работников энергетического сектора. Это ставит под угрозу примерно 13% экспорта норвежского газа. Забастовки должны начаться 5 июля 2022, работники будут требовать повысить зарплату, чтобы справиться с растущей инфляцией.

Отметим, что поставки газа из Норвегии очень важны Европе из-за российского "Газпрома", который сократил поставки по газопроводу"Северный поток" на 60%.

Реклама

Режим тревоги в Германии

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Габек объявил о введении в Германии второго уровня аварийного плана.

Первый этап аварийного плана, или так называемый режим тревоги, заработал в стране еще в конце марта. Режим тревоги вводят на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. А сейчас, по словам Габека, поставки из России голубого топлива постоянно сокращаются, а цены на него все еще очень высоки.

"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Теперь газ – это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", – подчеркнул Габек.

Реклама

Министр добавил, что считает сокращение поставок из РФ "экономическим нападением" на Германию.

Ранее мы уже писали, что Германия сокращает потребление газа, и рассказывали, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу.