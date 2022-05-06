Цены на нефть растут быстрыми темпами — кто в этом виноват

Тенденция роста стоимости нефти, возможно, сохранится и в дальнейшем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти в пятницу, 6 мая, продолжила расти. Основной причиной эксперты называют опасения рынка, что тот может столкнуться с нехваткой предложения.

О чем свидетельствуют данные Investing.

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Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской биржи ICE Futures с утра 6 мая составила 111,3 долл. за баррель, цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила 108,6 долл.

Сколько стоит нефть на бирже?

По данным Investing, стоимость фьючерсов нефти эталонной марки Brent 6 мая в 13:10 по киевскому времени достигла 113,48 долл. за баррель, WTI – 110,81 долл. При этом предварительное закрытие сессии 5 мая было 110,9 и 108,26 долл. соответственно.

Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

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Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Почему цены на нефть растут?

Как сообщает Reuters, одной из причин можно назвать то, что хотя страны ОПЕК+ и приняли решение об увеличении добычи в июне на 432 тысячи баррелей в сутки, они не могут достичь дозволенного уровня. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/д.

Наряду с этим европейские страны готовятся ограничить импорт нефти из России.

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"Историческая ошибка" для мира

Венгрия не поддерживает шестой пакет санкций против РФ, называет его "исторической ошибкой" и убеждает, что он подорвет экономику европейской страны. А вдобавок ко всему, введение санкций повлечет за собой дальнейший рост цен на энергоресурсы.

"Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Из-за санкций национальные ресурсы должны быть перераспределены на избыточные инвестиции в полезные ископаемые – а у ЕС будет достаточно финансирования для нас только на бумаге" , – написал Орбан в письме к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее мы писали, что Польша предлагает Евросоюзу проект по "дерусификации", которым предполагается внедрение специального налога на энергоресурсы из РФ.

Также мы рассказывали, какая страна ЕС уже нашел замену российской нефти.