Цены на газ в Европе подскочили на 24% – в чем причина

Газ в Европе начал дорожать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В среду, 27 апреля, цены на газ в Европе продолжили свой рост и достигли пика в 1,43 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Именно такова была самая высокая стоимость майского фьючерса, по данным биржи ICE, утром 27 апреля.

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Показатель среды был самым высоким с начала апреля, хотя за несколько часов цена упала до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров газа.

Цены на газ в Европе 27 апреля / Фото: скриншот

Причины ценовых качелей

Рост стоимости голубого топлива на европейской бирже стартовал еще 26 апреля. Такова реакция торговцев на TTF на прекращение поставки газа в Польшу.

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По информации польской нефтегазовой компании PGNiG, Газпром перестал поставлять в страну ресурс с 27 апреля. Российский монополист инициировал прекращение поставок в ответ на отказ расплачиваться за энергоносители в рублях.

Поляки назвали это нарушением контракта со стороны "Газпрома". Министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна готова быть отрезанной от российских ресурсов.

Аналогичные действия газовая компания из РФ совершила в отношении Болгарии. С 27 апреля отключили от газа болгарскую компанию Булгаргаз.

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Рублевые махинации

В конце марта в России пытались заставить "недружественные" страны платить за импортированный газ только в рублях, несмотря на указанные в контрактах евро и доллары. Таким образом, Кремль надеялся отсрочить быстрый дефолт и обойти западные санкции.

Когда Европа отказалась идти на поводке у Путина, русская верхушка предложила им компромисс. Схема заключалась в том, что страны продолжат платить за голубое топливо в удобной валюте, но для них откроют счета в Газпромбанке, который будет конвертировать ее в рубли и только после этого контрактные обязательства будут считаться выполненными.

Параллельно появилось утверждение, что российский банк может в любой момент изменить правила покупки валюты, а разрешения на каждый случай будет давать государственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

После долгих раздумий Еврокомиссия отметила, что компании могут открывать счет в банке РФ, но будут зачислять на них только доллары и евро. Это будет считаться исполнением обязательств, а дальше банк может делать с валютой что угодно.

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что четыре страны уже рассчитались с Газпромом рублями. Конкретные названия журналисты не обнародовали, но ранее о готовности подыграть Путину заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "Сегодня", что отключением стран от газа Россия сделает хуже только себе.