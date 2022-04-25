Европа отказалась от поводка РФ: шантаж с Газпромбанком не удался

Еще в марте российская верхушка предложила компромисс по оплате за газ для Европы, потому что энергозависимые страны не захотели рассчитываться рублями.
Как написал в своем Telegram-профиле глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, в РФ запустили прокладку в виде Газпромбанка, который будет конвертировать на Мосбирже полученные евро и доллары и будет зачислять их на счет европейских покупателей.
Объяснили это тем, что зачисление рублей на счет будет означать исполнение контрактных обязательств покупателя.
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Параллельно появилось утверждение, что российский банк может в любое время изменить правила покупки валюты, а разрешения на каждый случай будет давать государственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
Рекомендации Евросоюза
После трех недель раздумий в ЕС заявили, что европейские компании могут открывать счет в Газпромбанке и зачислять на него суммы в долларах и евро, рассчитываемые за газ. По крайней мере, пока против этого банка не будут введены санкции. И на этом контрактные обязательства покупателя будут исполнены.
"Что дальше с валютой на счету будет делать Газпромбанк – дело продавца. Еврокомиссия порекомендовала компаниям прояснить этот момент у российской стороны", – отметил Гетманцев.
Расчет рублями
В конце марта в России пытались заставить "недружественные" страны платить за импортированный газ только в рублях, несмотря на указанные в контрактах евро и доллары. Таким образом, Кремль надеялся отсрочить быстрый дефолт и обойти западные санкции.
Однако очередной шантаж не удался, и европейские страны не согласились на условия агрессора. Большинство участниц ЕС решили искать альтернативу энергоносителям из РФ.
Единственным, кто согласился на условия Путина, был его давний сторонник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Он заявил, что готов пойти на условия России.
Ранее "Сегодня" писали, что в Кремле анонсировали для мира прототип новой системы расчетов за продукты. Она предусматривает оплату рублями для других стран не только за газ, но и другие импортируемые товары. Впрочем, российские олигархи продолжают бояться санкций прячут свое имущество в оффшорах.