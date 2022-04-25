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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Европа отказалась от поводка РФ: шантаж с Газпромбанком не удался

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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25 апреля, 12:12
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Еврокомиссия выдала рекомендацию, как платить за российский газ без нарушения санкций
В ЕС придумали, как ответить на упреки РФ
В ЕС придумали, как ответить на упреки РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще в марте российская верхушка предложила компромисс по оплате за газ для Европы, потому что энергозависимые страны не захотели рассчитываться рублями.

Как написал в своем Telegram-профиле глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, в РФ запустили прокладку в виде Газпромбанка, который будет конвертировать на Мосбирже полученные евро и доллары и будет зачислять их на счет европейских покупателей.

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Объяснили это тем, что зачисление рублей на счет будет означать исполнение контрактных обязательств покупателя.

Параллельно появилось утверждение, что российский банк может в любое время изменить правила покупки валюты, а разрешения на каждый случай будет давать государственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Рекомендации Евросоюза

После трех недель раздумий в ЕС заявили, что европейские компании могут открывать счет в Газпромбанке и зачислять на него суммы в долларах и евро, рассчитываемые за газ. По крайней мере, пока против этого банка не будут введены санкции. И на этом контрактные обязательства покупателя будут исполнены.

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"Что дальше с валютой на счету будет делать Газпромбанк – дело продавца. Еврокомиссия порекомендовала компаниям прояснить этот момент у российской стороны", – отметил Гетманцев.

Расчет рублями

В конце марта в России пытались заставить "недружественные" страны платить за импортированный газ только в рублях, несмотря на указанные в контрактах евро и доллары. Таким образом, Кремль надеялся отсрочить быстрый дефолт и обойти западные санкции.

Однако очередной шантаж не удался, и европейские страны не согласились на условия агрессора. Большинство участниц ЕС решили искать альтернативу энергоносителям из РФ.

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Единственным, кто согласился на условия Путина, был его давний сторонник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Он заявил, что готов пойти на условия России.

Ранее "Сегодня" писали, что в Кремле анонсировали для мира прототип новой системы расчетов за продукты. Она предусматривает оплату рублями для других стран не только за газ, но и другие импортируемые товары. Впрочем, российские олигархи продолжают бояться санкций прячут свое имущество в оффшорах.

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Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
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