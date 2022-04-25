Європа відмовилась від повідця РФ: шантаж із Газпромбанком не вдався

Єврокомісія видала рекомендацію, як платити за російський газ без порушення санкцій

У ЄС придумали, як відповісти на закиди РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ще в березні російська верхівка запропонувала компроміс щодо оплати за газ для Європи, оскільки енергозалежні країни не захотіли розраховуватись рублями.

Як написав у своєму Telegram-профілі голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у РФ запустили прокладку у вигляді Газпромбанку, який конвертуватиме на Мосбіржі отримані євро та долари й зараховуватиме на рахунок європейських покупців.

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Пояснили це тим, що зарахування рублів на рахунок означатиме виконання контрактних зобов’язань покупця.

Паралельно з’явилося твердження, що російський банк може в будь-який момент змінити правила купівлі валюти, а дозволи на кожен випадок даватиме державна комісія з контролю за іноземними інвестиціями.

Рекомендації Євросоюзу

Після трьох тижнів роздумів у ЄС заявили, що європейські компанії можуть відкривати рахунок у Газпромбанку та зараховувати на нього суми в доларах та євро, якими розраховуються за газ. Принаймні, поки проти цього банку не введуть санкції. І на цьому контрактні зобов’язання покупця будуть виконані.

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"Що далі з валютою на рахунку робитиме Газпромбанк – справа продавця. Єврокомісія порекомендувала компаніям прояснити цей момент у російської сторони", – зазначив Гетманцев.

Розрахунок рублями

Наприкінці березня у Росії намагалися змусити "недружні" країни платити за імпортований газ лише в рублях, попри зазначені в контрактах євро і долари. У такий спосіб Кремль сподівався відтермінувати швидкий дефолт і обійти західні санкції.

Однак черговий шантаж не вдався і європейські країни не погодилися на умови агресора. Більшість учасниць ЄС вирішила шукати альтернативу енергоносіям із РФ.

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Єдиним, хто погодився на умови Путіна був його давній прихильник, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що готовий піти на умови Росії.

Раніше "Сьогодні" писали, що в Кремлі анонсували для світу прототип нової системи розрахунків за товари. Вона передбачає оплату рублями для інших країн не лише за газ, а й за інші імпортовані товари. Втім, російські олігархи продовжують боятися санкцій та ховають своє майно в офшорах.