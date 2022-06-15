Цены на нефть набирают обороты: сколько стоит Brent и WTI

Эталонные марки нефти снова дорожают

В среду, 15 июня, цены на нефть эталонных марок продолжили свой рост на фоне отсутствия опасений по поводу спроса на топливо. На формирование цены также повлияло грядущее повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 46 центов, или на 0,4%, до 121,32 долларов за баррель. Отмечается, что во вторник, 14 июня, стоимость этой марки снизилась на 0,9%.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 41 цент, или на 0,3%, до 119,34 долларов за баррель. Еще в начале дня стоимость нефти достигла отметки в 118,22 долл.

Издание пишет, что растущая инфляция заставила инвесторов и нефтяных трейдеров готовиться к крупному шагу Федрезерва США на этой неделе – повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов, что спровоцирует крупнейшее за десятилетие увеличение процентной ставки в США.

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При этом аналитик сингапурской компании DailyFX Леона Лю считает, что цены на нефть еще могут заметно ослабнуть по отношению к доллару в краткосрочной перспективе.

"Ястребиная" позиция ФРС может подтолкнуть инвесторов к перетоку в безопасный доллар и ударить по чувствительным к риску активам, таким как нефть", – сказала эксперт.

Нефть Brent на пороге серьезного подорожания

Аналитики прогнозируют, что эталонная марка нефти Brent, которую добывают в Северном море, серьезно подорожает в третьем квартале 2022 года.

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По оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составить 140 долларов за баррель.

Эти прогнозы как минимум на 10 долларов за баррель выше предыдущих.

Ранее "Сегодня" рассказывали, сколько доходов от нефти тратит Россия на войну против Украины. Также мы писали, какой нефтяной гигант планирует увеличить добычу сырья.