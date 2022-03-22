Цены на сталь обновляют исторические рекорды в Европе: что происходит

Цены на сталь бьют рекорды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока российская металлургия продолжает лететь в бездну из-за войны в Украине, Евросоюз готовит новые санкции и запрет на импорт российской стали.

Как сообщает издание Bloomberg, на фоне подготовки к запрету на импорт сталелитейной продукции из России, цены на сталь в Европе подскочили до нового рекорда.

Реклама

К примеру, стоимость горячекатаного рулона в Северной Европе увеличилась на 10% в минувшую пятницу – до 1435 евро за тонну.

Арматура тоже дорожает к историческим максимума по данным Kallanish Commodities Ltd.

Рынок металлургии под ударом

Нападение России на Украину серьезно пошатнуло позиции российской металлургии на европейских биржах, из-за чего цены на некоторые виды металла начали неуклонно ползти вверх. Дело в том, что вторжение российских войск в Украину мешает поставкам ключевого ингредиента – никеля, что приводит к еще большему росту цен.

Реклама

По словам источника из крупного производителя нержавеющей стали, рынок уже оценивает степень риска предложения, о чем свидетельствует недавний скачок цен. Продукция из нержавеющей стали в основном производится с содержанием лома 80-90% и примерно 10% никеля класса 1, при этом ожидается, что производство обоих продуктов подорожает еще больше.

Ранее мы рассказывали, что на Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский метал, и писали, что в Европе может начаться дефицит стали.