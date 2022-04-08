Цены упадут на дно? Что решит будущее нефти Brent и WTI

Цена на нефть зависит от нескольких факторов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть постепенно снижаются, эксперты прогнозируют еще падение на 3%. Среди причин называют открытие странами-потребителями стратегических запасов.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, в пятницу, 8 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,6%, до 100,03 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI потеряли 0,4% до 95,67 доллара за баррель.

Напомним, ранее цены на нефть эталонных марок показали рост из-за опасений по поводу сокращения поставок из России из-за западных санкций, однако запланированное потребление странами-потребителями 240 млн баррелей из чрезвычайных запасов компенсировало это.

Что ограничит рост цен?

Ограничить рост цен в краткосрочной перспективе может экстренный выброс нефти, что составляет около 1 миллиона баррелей в день с мая по конец года. Однако такая стратегия не покроет полностью утраченные объемы из-за западных санкций против агрессора.

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Несмотря на то, что это самый большой выброс с момента создания запасов в 1980 году, он не сможет в конечном итоге изменить основные принципы рынка нефти. Вероятно, это задержит дальнейшее увеличение добычи у ключевых производителей, — отмечают аналитики ANZ Research.

Наряду с вышеупомянутым одна вещь, которая ограничит в свою очередь падение цен на энергоресурс в ближайшее время — это эмбарго на российскую нефть.

Что будет с ценами дальше?

Аналитики Reuters утверждают, что в долгосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить восходящий импульс из-за дефицита предложения и требования хеджирования для противодействия высокой инфляции.

"Геополитическая напряженность, скорее всего, будет поддерживать рост цен на нефть в ближайшие дни, несмотря на усилия, предпринятые США и их союзниками", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets APAC & Canada, имея в виду скоординированный выпуск нефти странами-потребителями.

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Однако ранее в комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов заявил, что цены на черное золото имеют тенденцию к снижению, правда, краткосрочному. По словам эксперта, можно спрогнозировать падение нефти марки Brent до 88 долларов за баррель, легкая WTI может подешеветь до 82 долларов за баррель. Обе марки имеют потенциал к этому.

В противоположность иностранным аналитикам, Гойлов заявил, что рост цен сейчас происходит не только из-за геополитической напряженности. Главная причина – в монетарной политике ведущих Центробанков, что привело к росту инфляции в мировом масштабе.

Напомним, как подсчитали в Раде экономического анализа Франции, ущерб европейских стран от полного запрета на импорт энергоресурсов из РФ составит всего 0,2-0,3% валовой национальной прибыли. То есть один взрослый европеец потеряет в среднем 100 евро.

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