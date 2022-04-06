Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Скидка на "кровавую нефть" достигла рекорда: что происходит с ценами на Brent и WTI

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 10:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока российская нефть торгуется с рекордным дисконтом, другие эталонные марки растут в цене
Российскую нефть продают по рекордному дисконту
Российскую нефть продают по рекордному дисконту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российскую нефть марки Urals с поставками 20-24 апреля предлагают на рынке с рекордным дисконтом в минус 34,8 доллара за баррель до бенчмарка Dated Brent. Однако на фоне новых антироссийских санкций эталонные марки Brent и WTI в цене выросли.

Об этом свидетельствуют данные Investing и Bloomberg, который ссылается на данные ценового агентства Platts.

Реклама

Такую большую скидку на российскую нефть связывают с резким падением спроса на нее. Европейские покупатели опасаются усиления санкций, которые принимают США, Великобритания и ЕС против России в связи с войной в Украине, и предпочитают покупать альтернативные сорта нефти.

На Urals давление оказывают также:

  • резкое удорожание морских перевозок нефти из портов России;
  • повышение ставок страхования;
  • отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти

Что происходит на бирже?

Спотовая цена Urals на бирже 6 апреля 2022 составляла 79,72 долл. за баррель (предыдущее закрытие было на уровне 81,83 долл.).

Реклама

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Если говорить о стоимости нефти Brent и WTI, то их рост объясняется очевидными причинами – запланированными новыми санкциями против России со стороны США и Европы. Так, буквально 5 апреля 2022 года фьючерсы марки Brent выросли на 1,1%, до 108,73 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,2%, до 104,53 доллара.

Как сообщает Reuters, запланированные санкции усилили опасения по поводу перебоев со снабжением, в то время как переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик.

Реклама

6 апреля 2022 в 9:53 по киевскому времени стоимость фьючерсов нефти марки Brent составляла 107,21 долл. за баррель, WTI — 102,22 долл.

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Что будет с ценами дальше?

Аналитики Reuters утверждают, что в долгосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить восходящий импульс из-за дефицита предложения и требования хеджирования для противодействия высокой инфляции.

"Геополитическая напряженность, скорее всего, будет поддерживать рост цен на нефть в ближайшие дни, несмотря на усилия, предпринятые США и их союзниками", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets APAC & Canada, имея в виду скоординированный выпуск нефти странами-потребителями.

Однако ранее в комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов заявил, что цены на черное золото имеют тенденцию к снижению, правда, краткосрочному. По словам эксперта, можно спрогнозировать падение нефти марки Brent до 88 долларов за баррель, легкая WTI может подешеветь до 82 долларов за баррель. Обе марки имеют потенциал к этому.

В противоположность иностранным аналитикам, Гойлов заявил, что рост цен сейчас происходит не только из-за геополитической напряженности. Главная причина – в монетарной политике ведущих Центробанков, что привело к росту инфляции в мировом масштабе.

Ущерб от эмбарго на российскую нефть

Как подсчитали в Раде экономического анализа Франции, ущерб европейских стран от полного запрета на импорт энергоресурсов из РФ составит всего 0,2-0,3% валовой национальной прибыли. То есть один взрослый европеец потеряет в среднем 100 евро.

Стоимость будет варьироваться в широких пределах, эмбарго также скажется на экономике таких стран, как:

  • Литва;
  • Болгария;
  • Словакия;
  • Финляндия;
  • Чехия.

"Сегодня" также писали, кто является главными потребителями российской нефти, и рассказывали, что происходит с экспортом черного золота сейчас.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять