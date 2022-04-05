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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Черное золото со скидкой: российскую нефть продают по рекордно низкой цене

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 11:37
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Покупатели в Европе отказываются от российской нефти из-за боязни санкций, поэтому ищут альтернативные марки
На мировых рынках не покупают нефть из РФ даже по огромной скидке
На мировых рынках не покупают нефть из РФ даже по огромной скидке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Русский сорт нефти Urals с поставкой 20-24 апреля предлагают с рекордным дисконтом в минус 34,8 доллара за баррель к бенчмарку Dated Brent.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Чуть более месяца назад максимальный дисконт в минус 31,35 доллара за баррель российской нефти был у нефтетрейдера Litasco.

Тогда же, по информации агентства Argus, скидка на российскую нефть в Северо-Западной Европе увеличилась до минус 30,2 доллара за баррель.

По прогнозу Международного энергетического агентства, в апреле сокращение экспорта российской нефти и нефтепродуктов составит около 3 млн баррелей в сутки.

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Серьезный дисконт на нефть марки Urals может быть связан с резким падением спроса на нефть этой марки. Аналитики считают, что покупатели в Европе опасаются усиления санкций против РФ, о которых говорят в США, Великобритании и ЕС, поэтому покупают альтернативные сорта нефти – Forties и Johan Sverdrup.

Эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ – минус 100 евро в кошельках европейцев

Как подсчитали в Совете экономического анализа Франции, убытки европейский стран от полного запрета на импорт энергоресурсов из РФ составит всего 0,2-0,3% валового национального дохода. То есть один взрослый европеец потеряет в среднем 100 евро.

Стоимость будет варьироваться в широких пределах, эмбарго также скажется на экономике таких стран как:

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  • Литва;
  • Болгария;
  • Словакия;
  • Финляндия;
  • Чехия.

Раньше мы писали, что Германия заморозила активы "Газпрома", и рассказывали, какие санкции были введены против русских банков.

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