Чорне золото зі знижкою: російську нафту продають за рекордно низькою ціною

Покупці в Європі відмовляються від російської нафти через побоювання санкцій, тому шукають альтернативні марки

На світових ринках не купують нафту з РФ навіть за величезною знижкою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський сорт нафти Urals з постачанням 20-24 квітня пропонують із рекордним дисконтом у мінус 34,8 долара за барель до бенчмарку Dated Brent.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Трохи більше місяця тому максимальний дисконт мінус 31,35 долара за барель російської нафти був у нафтотрейдера Litasco.

Тоді ж, за інформацією агентства Argus, знижка на російську нафту в Північно-Західній Європі збільшилася до 30,2 долара за барель.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у квітні скорочення експорту російської нафти та нафтопродуктів становитиме близько 3 млн барелів на добу.

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Серйозний дисконт на нафту марки Urals може бути пов'язаний із різким падінням попиту на нафту цієї марки. Аналітики вважають, що покупці в Європі побоюються посилення санкцій проти РФ, про які говорять у США, Великій Британії та ЄС, тому купують альтернативні сорти нафти – Forties та Johan Sverdrup.

Ембарго на імпорт енергоресурсів із РФ – мінус 100 євро у гаманцях європейців

Як підрахували в Раді економічного аналізу Франції, збитки європейських країн від повного заборони на імпорт енергоресурсів із РФ складе всього 0,2-0,3% валового національного прибутку. Тобто один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.

Вартість варіюватиметься в широких межах, ембарго також позначиться на економіці таких країн як:

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Литва;

Болгарія;

Словаччина;

Фінляндія;

Чехія.

Раніше ми писали, що Німеччина заморозила активи "Газпрому", та розповідали, які санкції були введені проти російських банків.