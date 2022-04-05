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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Чорне золото зі знижкою: російську нафту продають за рекордно низькою ціною

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 11:37
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Покупці в Європі відмовляються від російської нафти через побоювання санкцій, тому шукають альтернативні марки
На світових ринках не купують нафту з РФ навіть за величезною знижкою
На світових ринках не купують нафту з РФ навіть за величезною знижкою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський сорт нафти Urals з постачанням 20-24 квітня пропонують із рекордним дисконтом у мінус 34,8 долара за барель до бенчмарку Dated Brent.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Трохи більше місяця тому максимальний дисконт мінус 31,35 долара за барель російської нафти був у нафтотрейдера Litasco.

Тоді ж, за інформацією агентства Argus, знижка на російську нафту в Північно-Західній Європі збільшилася до 30,2 долара за барель.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у квітні скорочення експорту російської нафти та нафтопродуктів становитиме близько 3 млн барелів на добу.

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Серйозний дисконт на нафту марки Urals може бути пов'язаний із різким падінням попиту на нафту цієї марки. Аналітики вважають, що покупці в Європі побоюються посилення санкцій проти РФ, про які говорять у США, Великій Британії та ЄС, тому купують альтернативні сорти нафти – Forties та Johan Sverdrup.

Ембарго на імпорт енергоресурсів із РФ – мінус 100 євро у гаманцях європейців

Як підрахували в Раді економічного аналізу Франції, збитки європейських країн від повного заборони на імпорт енергоресурсів із РФ складе всього 0,2-0,3% валового національного прибутку. Тобто один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.

Вартість варіюватиметься в широких межах, ембарго також позначиться на економіці таких країн як:

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  • Литва;
  • Болгарія;
  • Словаччина;
  • Фінляндія;
  • Чехія.

Раніше ми писали, що Німеччина заморозила активи "Газпрому", та розповідали, які санкції були введені проти російських банків.

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5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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