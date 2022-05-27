Девять населенных пунктов в Украине теперь снова со светом: кому восстановили электричество

Энергетики работают над восстановлением электроэнергии украинцев / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Аварийные бригады энергетиков за минувшие сутки вернули свет еще для 2271 семей в 9 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Так, специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли вернуть электроснабжение для жителей 8 населенных пунктов Донецкой области, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Электроэнергию вернули 1 746 семьям в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. По информации ДТЭК, из-за активных боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области.

"Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", – сообщили в ДТЭК.

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Продолжаются повреждения электросетей из-за обстрелов в Криворожском районе Днепропетровской области. 26 мая без света остался один населенный пункт. За сутки специалисты ДТЭК вернули свет всем 525 семьям, что были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Инициатива в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе побывала компания ДТЭК и одной из своих главных знаковых миссий энергетики называли продвижение развития "зеленых" проектов и поиск иностранных инвесторов.

Проект называется "30 до 2030" и предусматривает, что в течении 8 лет, до 2030 года, мощности "зеленой" энергетики в Украине возрастут с 9 до 30 ГВт.

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В этом вопросе наша страна надеется на поддержку европейцев, которым взамен предлагают поставки "чистой" энергии вместо российских ресурсов.

"Сегодня" ранее писали, кому ДТЭК бесплатно предоставили электроэнергии на 137 млн грн, а также рассказывали, как развитие зеленой энергетики в Украине поможет Европе.