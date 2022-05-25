Может заменить ресурсы из РФ: как развитие "зеленой" энергетики в Украине поможет ЕС

Совместно с европейцами украинские компании готовы внести свой вклад в проекты возобновляемой энергетики

Украина серьезно настроена на развитие возобновляемой энергетики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина планирует сделать акцент на возобновляемую энергетику и ожидает поддержки Европейского Союза, а в ответ будет поставлять в Европу "зеленую" энергию.

Об этом заявил директор компании ДТЭК Максим Тимченко в колонке для официального сайта Всемирного экономического форума в Давосе.

Реклама

"Украина готова быть надежным партнером, обеспечивать поставки "зеленой" электроэнергии в Европу и активно развивать чистые технологии", – заверил Тимченко.

По словам директора ДТЭК, это поможет Европе и всему миру защитить ценности человечества, демократии и безопасности и исправить ошибку игнорирования страхов президента США Рейгана, ежедневно трагически сбывающихся в войне России против Украины.

Переходный период

Развитие "зеленой" энергетики в Украине позволит облегчить переходный период в Европе, пока та будет отказываться от энергоресурсов из РФ. Даже в условиях войны украинская энергосистема удивила мир стабильностью.

Реклама

"Украина сейчас синхронизирована с европейской электрической сетью и вскоре продемонстрирует, что она может быть ключевым двигателем Европейского "зеленого" соглашения", – отметил Тимченко.

В настоящее время более 55% электроэнергии в Украине производится на атомных электростанциях, считающихся чистой энергией. Кроме того, Украина может производить 9 ГВт из ветровых и солнечных электростанций. Потенциал новых возобновляемых мощностей составляет более 20 ГВт.

Развивать "зеленую" интеграцию Украины в ЕС планируют совместно с международными бизнес-партнерами ДТЭК. Компания намерена реализовать планы по декарбонизации – это:

Реклама

развитие возобновляемых источников энергии;

водородная энергетика;

системы накопления энергии;

малые модульные реакторы.

Инициатива в Давосе

Компания ДТЭК находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Одной из главных миссий на знаковом событии энергетики называют продвижение развития "зеленых" проектов и поиск иностранных инвесторов.

Проект "30 до 2030" предусматривает, что за 8 лет мощности "зеленой" энергетики в Украине возрастут с 9 до 30 ГВт. В развитии украинских возобновляемых источников надеются на поддержку европейцев. В то же время предлагают отблагодарить поставками "чистой" энергии в ЕС вместо российских ресурсов.

"Мы верим, что Украина может стать эталоном для возобновляемых технологий, внедряя новые технологии и бизнес-модели", – отметили в ДТЭК.

Такие проекты достаточно дорогие. Ожидается, что потребуются миллиарды инвестиций.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Великобритания объединилась с ОАЭ ради добычи зеленого и голубого водорода. В то же время компания ДТЭК с начала войны бесплатно обеспечивает светом больницы и военные учреждения.