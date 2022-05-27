Для переселенцев в Украине построят специальные дома – в чем их уникальность

Для украинцев построят дома по новому проекту / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого возведения жилья для украинцев, которые потеряли его из-за войны, в формате специальных 8-квартирных домов.

Об этом рассказал директор научно-технического центра Иван Перегинец агентству "Интерфакс-Украина".

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По его словам, большие проекты многоэтажного жилья, которые предлагает Офис президента и Минрегион, не могут строиться быстро.

"Мы предложили более универсальный формат жилого дома для территориальных общин – это 8-квартирный жилой дом. Мы проработали около 30 эскизных проектов и вышли на финишную прямую по утверждению проектной документации", – отметил Перегинец.

Перегинец подчеркнул, что они уже запланировали сотрудничество с рядом объединенных территориальных общин и разработали меморандум о выделении земли под строительство.

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Строительство таких домов займет около 60 дней, что позволит быстро расселить людей, нуждающихся в жилье. Также этот проект можно реализовать посредством отдельных микрорайонов.

"Думаю, что начнем над этим работать буквально через месяц-два. Приглашаю всех глав территориальных общин обращаться по этому поводу в Академию строительства", – добавил директор НТЦ.

Строительство в Украине

По состоянию на конец мая строительные работы активно ведут во многих областях Украины, наиболее активно – в западных и центральных областях:

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в Черкасской области 92% площадок работают;

в Закарпатье и Волыни возобновили сооружение 88% ЖК;

Ивано-Франковская область 86%;

Ровенская область 85%;

Тернопольская область 81%;

Львовская область 79%;

Винницкая область 79%;

Полтавская область 72%.

В Харькове, Чернигове, Буче и Ирпене темпы возобновления строительства медленнее, а в столице этот показатель составляет 17%.

"Сегодня" раньше писали, кто заплатит за строительство разрушенного жилья и рассказывали, по какой схеме будут восстанавливать разрушенные города и села.