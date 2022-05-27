Для переселенцев в Украине построят специальные дома – в чем их уникальность

Для украинцев построят дома по новому проекту / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого возведения жилья для украинцев, которые потеряли его из-за войны, в формате специальных 8-квартирных домов.
Об этом рассказал директор научно-технического центра Иван Перегинец агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, большие проекты многоэтажного жилья, которые предлагает Офис президента и Минрегион, не могут строиться быстро.
"Мы предложили более универсальный формат жилого дома для территориальных общин – это 8-квартирный жилой дом. Мы проработали около 30 эскизных проектов и вышли на финишную прямую по утверждению проектной документации", – отметил Перегинец.
Перегинец подчеркнул, что они уже запланировали сотрудничество с рядом объединенных территориальных общин и разработали меморандум о выделении земли под строительство.
Строительство таких домов займет около 60 дней, что позволит быстро расселить людей, нуждающихся в жилье. Также этот проект можно реализовать посредством отдельных микрорайонов.
"Думаю, что начнем над этим работать буквально через месяц-два. Приглашаю всех глав территориальных общин обращаться по этому поводу в Академию строительства", – добавил директор НТЦ.
Строительство в Украине
По состоянию на конец мая строительные работы активно ведут во многих областях Украины, наиболее активно – в западных и центральных областях:
- в Черкасской области 92% площадок работают;
- в Закарпатье и Волыни возобновили сооружение 88% ЖК;
- Ивано-Франковская область 86%;
- Ровенская область 85%;
- Тернопольская область 81%;
- Львовская область 79%;
- Винницкая область 79%;
- Полтавская область 72%.
В Харькове, Чернигове, Буче и Ирпене темпы возобновления строительства медленнее, а в столице этот показатель составляет 17%.
"Сегодня" раньше писали, кто заплатит за строительство разрушенного жилья и рассказывали, по какой схеме будут восстанавливать разрушенные города и села.