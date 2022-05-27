Для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки – у чому їхня унікальність

Для українців збудують будинки за новим проектом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого зведення житла для тих українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.
Про це розповів директор науково-технічного центру Іван Перегінець агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, великі проєкти багатоповерхового житла, які пропонує Офіс президента та Мінрегіон, не можуть здійснюватися швидко.
"Ми запропонували універсальніший формат житлового будинку для територіальних громад – це восьмиквартирний житловий будинок. Ми пропрацювали близько 30 ескізних проєктів і вийшли на фінішну пряму щодо затвердження проєктної документації", – зазначив Перегінець.
Перегінець наголосив, що вони вже запланували співпрацю з низкою об’єднаних територіальних громад і розробили меморандум про виділення землі під будівництво.
Зведення таких будинків займе близько 60 днів, що дасть змогу швидко розселити людей, які потребують житла. Також цей проєкт можна реалізувати у вигляді окремих мікрорайонів.
"Гадаю, що почнемо над цим працювати буквально за місяць-два. Запрошую всіх голів територіальних громад звертатися щодо цього до Академії будівництва", – додав директор НТЦ.
Будівництво в Україні
Станом на кінець травня будівельні роботи активно ведуть у багатьох областях України, найбільш жваво – у західних та центральних областях:
- у Черкаській області 92% майданчиків працюють;
- на Закарпатті та Волині відновили спорудження 88% ЖК;
- Івано-Франківська область – 86%;
- Рівненська область – 85%;
- Тернопільська область – 81%;
- Львівська область – 79%;
- Вінницька область – 79%;
- Полтавська область – 72%.
У Харкові, Чернігові, Бучі та Ірпені темпи відновлення будівництва повільніша, а у столиці цей показник становить 17%.
"Сьогодні" раніше писали, хто заплатить за будівництво зруйнованого житла, і розповідали, за якою схемою будуть відбудовувати зруйновані міста та села.