Для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки – у чому їхня унікальність

Для українців збудують будинки за новим проектом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого зведення житла для тих українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.

Про це розповів директор науково-технічного центру Іван Перегінець агентству "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, великі проєкти багатоповерхового житла, які пропонує Офіс президента та Мінрегіон, не можуть здійснюватися швидко.

"Ми запропонували універсальніший формат житлового будинку для територіальних громад – це восьмиквартирний житловий будинок. Ми пропрацювали близько 30 ескізних проєктів і вийшли на фінішну пряму щодо затвердження проєктної документації", – зазначив Перегінець.

Перегінець наголосив, що вони вже запланували співпрацю з низкою об’єднаних територіальних громад і розробили меморандум про виділення землі під будівництво.

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Зведення таких будинків займе близько 60 днів, що дасть змогу швидко розселити людей, які потребують житла. Також цей проєкт можна реалізувати у вигляді окремих мікрорайонів.

"Гадаю, що почнемо над цим працювати буквально за місяць-два. Запрошую всіх голів територіальних громад звертатися щодо цього до Академії будівництва", – додав директор НТЦ.

Будівництво в Україні

Станом на кінець травня будівельні роботи активно ведуть у багатьох областях України, найбільш жваво – у західних та центральних областях:

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у Черкаській області 92% майданчиків працюють;

на Закарпатті та Волині відновили спорудження 88% ЖК;

Івано-Франківська область – 86%;

Рівненська область – 85%;

Тернопільська область – 81%;

Львівська область – 79%;

Вінницька область – 79%;

Полтавська область – 72%.

У Харкові, Чернігові, Бучі та Ірпені темпи відновлення будівництва повільніша, а у столиці цей показник становить 17%.

"Сьогодні" раніше писали, хто заплатить за будівництво зруйнованого житла, і розповідали, за якою схемою будуть відбудовувати зруйновані міста та села.