ДТЭК возобновил электроснабжение в Киевской и Донецкой областях

В Украине продолжается работа над восстановлением електричества в регионах, пострадавших от боевых действий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские энергетики за прошедшие сутки возобновили электроснабжение еще 39 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях. Дома людей остались без света из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Отмечается, что аварийные бригады частично восстановили электроснабжение для 12 тысяч семей в 31 населенном пункте на территории трех районов Киевской области: Броварском, Вышгородском, Бориспольском.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети возобновили электроснабжение в 19 населенных пунктах в шести районах области – Марьинском, Славянском, Торецком, Авдеевском, Бахмутском, Константиновском. В общем свет уже появился в домах 27 тысяч семей.

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Также сообщается, что со времени нападения России на Украину энергетики вернули свет 467 тысячам семей. Электросети получали повреждения из-за обстрелов российских орков. Некоторым населенным пунктам из-за активных боевых действий электричество восстанавливали не менее двух раз.

Ситуация с электросетями

Активные боевые действия с российскими оккупантами продолжаются почти в каждом регионе Украины. Аварийным бригадам ДТЭК практически ежедневно приходится ремонтировать пострадавшую от взрывов и обстрелов инфраструктуру. Недавно аварийщикам удалось восстановить электроэнергию для 21 800 тысяч семей на Киевщине и Донбассе.

Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину уже несколько партий, которые распределяют по областям.