ЕС рассматривает три варианта запрета российской нефти — какой из них наиболее действенный

Пока проходят только переговоры по запрету российского энергоресурса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Американские и европейские чиновники ведут переговоры по ограничению импорта нефти из России, а также по сокращению доходов страны от продажи энергоресурсов.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По их данным, рассматриваются три основных варианта:
- введение эмбарго;
- установление предельной цены;
- создание "механизма оплаты для удержания выручки", полученной Россией с начала военной операции в Украине.
Эмбарго на нефть может увеличить доходы России от поставок
По данным Bloomberg, США опасаются, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и росту доходов России от снабжения.
Так, как считают источники издания, странам будет легче достичь консенсуса по ограниченному запрету на нефть, чем по эмбарго на дизельное топливо и другой продукции.
Важные законы США
Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.
Один из документов прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне войны между Россией и Украиной.
Как рассказала поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью "24 каналу", ее страна сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности за зверства, совершенные в Украине. Соответствующее заявление Квин сделала после трагедии в Буче.
Раньше мы рассказывали, почему дешевеет нефть эталонных марок, а также писали, когда Европа полностью откажется от нефти агрессора.