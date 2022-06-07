Еще одно водородное чудо: в Польше создали уникальный автобус (фото)

Поляки создали уникальный водородный автобус / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше представили водородный автобус NesoBus, который может проехать без дозаправки 450 километров.

Об этом компания разработчик Polsat Plus сообщила в своем пресс-релизе.

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Neso это аббревиатура фразы "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza", что в переводе означает "Не выделяет выхлопные газы и очищает воздух".

Единственные выбросы, которые производит NesoBus – это чистый водяной пар. Авто длиной 12 метров и может одновременно перевозить до 93 пассажиров, включая 37 сидячих.

Автобус высотой 3,4 метра, в ширину достигает 2,55 метров, а снаряженная масса – менее 13 тонн.

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Заправляется такой автобус за 15 минут, а расход водорода на 100 км составляет 5,5 кг.

"Фактически это электромобиль, работающий на водороде. Он производит электроэнергию с использованием топливного элемента, используя водород в качестве топлива. Автобус имеет собственную миниэлектростанцию. Физически водород, подаваемый из баков, соединяется с кислородом воздуха, и таким образом генерируется электричество, питающее двигатель", – отмечается в пресс-релизе.

Старт серийного производства на 2023 год и начнется на новом заводе, строящемся в городе Свидник.

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Украина может отказаться от импорта газа.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон считает, что Украина имеет значительный потенциал для производства биогаза и может производить до 8 млрд кубометров в год.

Конечно, это очень амбициозная цель, на выполнение которой понадобится около 10 лет, а вот в ближайшие два года нарастить мощности в 0,5 млрд кубометров.

Если это сделать, Украина сможет полностью отказаться от импорта голубого топлива.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине нашли еще одну возможность добывать водород и рассказывали, сколько средств наша страна хочет привлечь для развитии зеленой энергетики.