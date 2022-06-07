Ще одне водневе диво: у Польщі створили унікальний автобус (фото)

Поляки створили унікальний водневий автобус / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі представили водневий автобус NesoBus, який може проїхати без дозаправки 450 кілометрів.

Про це компанія розробник Polsat Plus повідомила у своєму пресрелізі.

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Neso це абревіатура фрази "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza", що в перекладі означає "Не виділяє вихлопних газів та очищує повітря".

Єдині викиди, які робить NesoBus – це чиста водяна пара. Авто завдовжки 12 метрів і може одночасно перевозити до 93 пасажирів, включно із 37 сидячими.

Автобус заввишки 3,4 метри, завширшки досягає 2,55 метрів, а споряджена маса – менше 13 тонн.

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Заправляється такий автобус за 15 хвилин, а витрати водню на 100 км становлять 5,5 кг.

"Фактично, це електромобіль, що працює на водні. Він виробляє електроенергію з використанням паливного елемента, використовуючи водень як паливо. Автобус має власну міні-електростанцію. Фізично водень, що подається з баків, з’єднується з киснем повітря, й таким чином генерується електрика, що живить двигун", – зазначається у пресрелізі.

Старт серійного виробництва намічено на 2023 рік і розпочнеться на новому заводі, який будується у місті Свидник.

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Україна може відмовитись від імпорту газу.

Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон вважає, що Україна має значний потенціал для виробництва біогазу і може виробляти до 8 млрд кубометрів на рік.

Звісно, це дуже амбітна ціль, на виконання якої знадобиться близько 10 років, а ось за найближчі два роки наростити потужності у 0,5 млрд кубометрів.

Якщо це зробити, Україна згодом зможе повністю відмовитись від імпорту блакитного палива.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні знайшли ще одну можливість видобувати водень і розповідали, скільки коштів наша країна хоче залучити для розвитку зеленої енергетики.