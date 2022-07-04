Это спасет ваши деньги: как распоряжаться финансами за границей

Как грамотно пользоваться деньгами за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие наши граждане уехали за границу и до сих пор там проживают. Каждый день они пользуются финансовыми услугами, и иногда могут возникать некоторые вопросы относительно денежных операций за рубежом.

"Сегодня" вместе с экспертами банка ПУМБ рассказывают о том, как грамотно распоряжаться деньгами за границей и терять минимум.

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Есть несколько важных советов

Совет 1 – используйте банковские пластиковые карты.

Советуем использовать для расчета за границей именно банковские карты, а не наличку. Для комфортных платежей за границей проверьте и настройте в приложении ПУМБ онлайн функцию "Операции за границей". Обратите внимание, что каждая карта активируется отдельно.

При безналичных расчетах за рубежом клиенты могут получать запросы на подтверждение операции с вводом ПИН-кода. Если вы забыли свой ПИН-код, воспользуйтесь функцией напоминания или изменения ПИН-кода в мобильном приложении ПУМБ Онлайн. Если же нет доступа к приложению, позвоните в контакт-центр банка и с помощью автоматических подсказок произведите замену/напоминание ПИН-кода.

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Совет 2 – используйте для оплаты Apple Pay или Google Pay.

Использование телефона с поддержкой технологии бесконтактных платежей (NFC) уменьшает риски потери карты. К тому же в приложении банка можно открыть виртуальную карту, настроить оплату с нее через технологию бесконтактных платежей и пользоваться своими деньгами.

Обратите внимание, что настроить работу сервисов оплаты Apple Pay/Google Pay и проверить их работу лучше до пересечения границы.

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Совет 3 – считайте комиссию.

Если вам все же нужно снять наличные в банкомате, обратите вес на банковскую комиссию на снятие наличных. Так, например, с 1 июля уменьшена комиссия за снятие денег с дебетовых карт от ПУМБ в банкоматах за рубежом. Теперь комиссия составляет 1%+1 доллар США по курсу НБУ на дату оплаты.

Напомним, что согласно Постановлению НБУ с 21 мая установлены новые ежемесячные лимиты на снятие наличных денег за рубежом с гривневых счетов, открытых в украинских банках. В частности, для гривневого счета лимиты таковы:

в течение месяца можно снять до 50 тыс. грн наличными;

предел действует с 1-го по 30-е число;

лимит действует на снятие наличных, а не на расчеты картой.

Со счетов в иностранной валюте в течение одного дня можно снять до 100 тыс. грн наличными, но не более 600 тыс. грн в месяц. А вот лимит на снятие наличных средств в банкоматах на территории Украины – до 100 тыс. грн наличными, но не более 600 тыс. грн в месяц. Снятие средств с карты всеКАРТА в любом банкомате Украины – без комиссии.

Как оформить выплаты ВПЛ

Ранее "Сегодня" рассказывали, что финансовуя помощь в размере 2 000 грн на каждого взрослого и 3 000 грн на каждого ребенка можно оформить как офлайн в ЦНАП или УСЗН, так и онлайн с помощью "Дії".

Если же вы выбираете вариант оформления помощи ЦНАП, деньги можно получить на карту єПідтримка от ПУМБ. Для этого в заявлении на получение пособия необходимо указать IBAN-код счета.

Читайте подробное объяснение о том, как найти IBAN и как открыть карту єПідтримка в ПУМБ и получить выплаты.

Мы также писали, как ПУМБ отреагировал на увеличение учетной ставки, и как через банк помочь Украине.