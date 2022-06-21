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Украинцы могут получить денежную помощь: как оформить выплаты ВПЛ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 июня, 10:12
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Рассказываем, как получить выплаты украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны с Россией
Как получить финпомощь
Как получить финпомощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, пострадавшие из-за войны, могут получить выплаты от партнеров, организаций и государств. В частности, на помощь могут рассчитывать и те, кто проживают на временно оккупированных территориях или потеряли свое жилье и подали заявку на возмещение потерь через "Дію", ЦНАП или управление соцзащиты.

Вместе с экспертами банка ПУМБ рассказываем, как получить эти выплаты.

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Помощь можно получить и на взрослых, и на детей

Программы денежной помощи – дополнительная поддержка украинских семей во время войны. Финансовуя помощь в размере 2 000 грн на каждого взрослого и 3 000 грн на каждого ребенка можно оформить как офлайн в ЦНАП или УСЗН, так и онлайн с помощью "Дії".

Если же вы выбираете вариант оформления помощи ЦНАП, деньги можно получить на карту єПідтримка от ПУМБ. Для этого в заявлении на получение помощи необходимо указать IBAN-код счета.

Найти IBAN-код счета можно следующими способами:

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  • в мобильном приложении ПУМБ Online необходимо выбрать карту, нажать на знак "i" и перейти в меню получения реквизитов;
  • в чат-боте ПУМБ необходимо выбрать раздел "мои продукты" – "дебетовая карточка" – "реквизиты счета";
  • с помощью голосового помощника на горячей линии ПУМБ по номеру 044290 7290.

В то же время для удобства получения помощи, карту єПідтримка можно открыть в нескольких банках и самостоятельно выбирать, на какую именно карту будет произведено перечисление финансовой помощи. Это означает, что даже при наличии карты єПідтримка от другого банка, украинцы могут открыть еще одну в ПУМБ и оценить все преимущества карты єПідтримка от ПУМБ. В частности, это бесплатные переводы внутри ПУМБ и на карты других банков, снятие средств в любом банкомате Украины и за рубежом без комиссии и т.д.

Открыть виртуальную карту єПідтримка в ПУМБ можно через мобильное приложение ПУМБ Online. Далее, чтобы оформить помощь, нужно сделать следующее:

  • перейти к приложению "Дія";
  • в разделе "Услуги", найти "Оформление помощи для ВПЛ";
  • подать заявку на получение справки ВПЛ и финансовой помощи, выбрав карту ПУМБ для получения зачислений.

Новые клиенты банка также могут открыть карту єПідтримка, пройдя удаленную идентификацию и верификацию через приложение "Дія" и открыв карту всеКАРТА в приложении ПУМБ Online.

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Также, кроме государственной программы єПідтримка, украинцы имеют право и на другие виды финансовой помощи:

  • денежное пособие от программ ООН для семей с детьми от ЮНИСЕФ;
  • жителям пострадавших регионов от УВКБ ООН;
  • зарегистрированным ВПЛ от продовольственной программы ООН;
  • программа выплат от Норвежского совета по делам беженцев (NRC);
  • программа денежной помощи от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Общества Красного Креста Украины (ОККУ).

Более подробную информацию о других видах помощи ВПЛ можно найти по ссылке.

Обратите внимание, что оформление и обслуживание виртуальной карты єПідтримкаявляется бесплатным. Также, расчеты картой – неограниченные (как обычные карты). Срок действия карты – 3 года.

Как ПУМБ поддерживает государство во время войны

Ранее мы рассказывали, что за 110 дней полномасштабной войны более чем на 71,5 млн грн ПУМБ Рината Ахметова поддержал части и спецподразделения ВСУ, ТРО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ. 719 млн грн банк уплатил налоги в госбюджет. На 80 млн грн ПУМБ помог сотрудникам, оказавшимся в сложной ситуации.

Читайте в нашем материале о помощи от банка во время войны. Мы писали и о том, как через ПУМБ помочь Украине.

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SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
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