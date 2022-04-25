Европа столкнется с нехваткой металлов – есть ли шанс предотвратить дефицит

Из-за чего Европа столкнется с дефицитом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз может пострадать от серьезной нехватки лития, редкоземельных элементов и других металлов, которые требуются для сокращения выбросов углерода.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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В тоже время вторичная переработка поможет заполнить разрыв с 2040 года, согласно исследованию, проведенном бельгийским Университетом KU Leuven.

Из-за попыток Европы стать менее зависимой от энергоресурсов РФ сделала этот вопрос еще более критичным.

"Глобальный энергетический переход продвигается быстрее, чем трубопровод горнодобывающего проекта, при этом медь, кобальт, литий, никель и редкоземельные элементы подвержены разрушительному снижению спроса в период до 2035 года", – говорится в исследовании.

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Планы ЕС сократить чистые выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году требуют большого количества металлов и минералов для создания электромобилей и ветряных турбин.

Ведущий автор Лисбет Грегуар подчеркнул, что Европа срочно должна решить вопрос с назревающим дефицитом в поставках первичных металлов.

Вторичная переработка может облегчить недостачу только примерно с 2040 года.

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К 2050 году от 40% до 75% потребностей Европы в чистых энергетических металлах могут быть удовлетворены за счет переработки, однако инвестиции и соответствующие шаги нужно начинать делать уже сейчас.

Дефицит в Украине

Экономист и социальный философ Алексей Билязе в блоге "Сегодня" рассказал, что Украина достаточно обеспечена железной рудой и железорудной продукцией, а основной проблемой является уголь.

Именно коксующегося угля нашей стране может не хватить из-за войны с Россией. Еще один вид угля, который находится под угрозой дефицита – уголь для пылеугольного вдувания.

Ранее ресурс поставляли из РФ, а теперь придется закупать его аж в Австралии.

"Сегодня" также писали, как работает украинская промышленность в условиях войны и рассказывали, как остановка Азовстали и ММКИ повлияет на экономику.