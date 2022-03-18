Европу ожидает новый дефицит: сколько металла перестала поставлять Украина

В Европе назревает новый дефицит / Фото: Коллаж: Сегодня

Война России против Украины вызывает чрезвычайное давление на рынок металлопродукции и рост цен в отрасли.

Об этом рассказал аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис Саква в интервью "НВ".

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По его словам, Украина имеет очень ограниченные физические возможности экспортировать сталь, поскольку из-за войны остановлены производства, в частности в Мариуполе и Запорожье.

"Мы экспортируем около 15 млн тонн стали, и сейчас этот экспорт практически полностью остановился. И поскольку Украина – крупный поставщик стали в мире, то эта ситуация давит на рынки", – рассказывает эксперт.

Но это не единственная проблема, поскольку мы также поставляем так называемые полуфабрикаты, из которых потом производят листовой прокат, поэтому цены на сталь в Европе выросли, а от высоких цен на сталь пострадает машиностроение.

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"Кроме того, Европа запретила импорт российской стали. Не все, полуфабрикаты продолжают уходить. Но теперь Европе нужно искать альтернативу продукции и из Украины, и из России", – рассказывает Саква.

Железная руда

Украина – крупный поставщик железной руды и экспортирует ее 44-46 млн тонн в год.

Это не такие большие объемы в глобальном измерении, но на рынке железной руды производство примерно равнялось потреблению.

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Это значит, что уход Украины с рынка приведет к дефициту, хотя и не столь острому.

Дефицит неона для чипов

Из-за нападения России в Украине перестали работать компании "Криоин Инжиниринг" и "Ингаз", поставлявшие до 54% мирового неона, нужного для лазеров по изготовлению чипов.

Например, "Ингаз", расположенный в Мариуполе, поставлял 20 тысяч кубометров неона в месяц в Тайвань, Корею, Китай, США и Германию, а "Криоин Инжиниринг" в Одессе – около 15 тыс. кубометров.

По мнению западных экспертов, из-за войны компании не смогут выполнить заказ, и это может угрожать дефицитом чипов всему миру.

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