Європу очікує новий дефіцит: скільки металу перестала постачати Україна

У Європі назріває новий дефіцит / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України спричиняє шалений тиск на ринок металопродукції і спричиняє зростання цін у цій галузі.

Про це розповів аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Денис Саква в інтерв’ю "НВ".

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За його словами, Україна наразі має дуже обмежені фізичні можливості експортувати сталь, оскільки через війну зупинено виробництва, зокрема у Маріуполі та Запоріжжі.

"Ми експортуємо близько 15 млн тонн сталі, і зараз цей експорт фактично повністю зупинився. І оскільки Україна — великий постачальник сталі у світі, то ця ситуація тисне на ринки", – розповідає експерт.

Але це не єдина проблема, оскільки ми також постачаємо так звані напівфабрикати, з яких потім виробляють листовий прокат, тож ціни на сталь в Європі зросли, а від високих цін на сталь потерпатиме машинобудування.

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"Крім того, Європа ще ж заборонила імпорт російської сталі. Не всієї, напівфабрикати продовжують іти. Але тепер Європі треба шукати альтернативу продукції і з України, і з Росії", – розповідає Саква.

Залізна руда

Україна є великим постачальником залізної руди і експортує її 44−46 млн тонн на рік.

Це не такі великі обсяги в глобальному вимірі, але на ринку залізної руди виробництво приблизно дорівнювало споживанню.

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Тож якщо Україна піде з ринку, це призведе до дефіциту, хоча і не такого гострого.

Дефіцит неону для чипів

Через напад Росії в Україні перестали працювати компанії "Кріоін Інжиніринг" та "Інгаз", які постачали до 54% світового неону, що потрібен для лазерів із виготовлення чипів.

Наприклад "Інгаз", розміщений у Маріуполі, постачав до 20 тисяч кубометрів неону на місяць у Тайвань, Корею, Китай, США та Німеччину, а "Кріоін Інжиніринг" в Одесі – близько 15 тис. кубометрів.

На думку західних експертів, через війну компанії не зможуть виконати замовлення, і це може загрожувати дефіцитом чипів у всьому світі.

"Сьогодні" писали, що Китай хоче скористатися ситуацією для розширення свого впливу на ринок кольорових металів, і розповідали, як у світі подорожчав нікель.