G7 готовит мощный удар по экспорту российской нефти – как Путина лишат денег

Российская нефть может стоить в два раза дешевле / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская нефть может подешеветь вдвое вследствие ограничения цен на нее, которое обсуждают лидеры "Большой семерки".

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Кyodo.

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"Мы установим верхний лимит на уровне около половины текущей цены и создадим систему, которая не позволит людям покупать или не покупать ее по большей цене", — заявил Кисида.

По мнению премьера, это станет реакцией на позорные поступки страны-агрессора.

Решение лидеров G7

Руководители стран "Большой семерки" во время встречи 26-28 июня согласились с необходимостью введения лимита для торговой цены на российскую нефть.

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Решение было принято в контексте введения более жестких санкций против России.

Такое ограничение необходимо для того, чтобы уменьшить возможность Кремля финансировать войну против Украины.

Нефтяное эмбарго от ЕС

В Еврокомиссии предоставили разъяснения по ограничению на поставки из России черного золота морским путем.

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Следовательно, под ограничение ЕС попадает не только нефть в чистом виде, то есть сырая, но и бленды, в составе которых она есть.

Кстати, бленды очень популярны в Европе, однако теперь, если в этой смеси есть хоть немного российской нефти, покупать ее запрещено.

"Сегодня" раньше писали, что ждет мировые цены на нефть, и рассказывали, в какой стране нашли потрясающие запасы черного золота.