"Газпром" может потерять хранилище газа в Европе – кто его отберет

Австрия готовится отобрать хранилище газа у "Газпрома" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Австрия может лишить российский "Газпром" газового хранилища. Соответствующую поправку к закону, которая позволит отобрать объект в Хайдахе, должны опубликовать в пятницу.

Об этом пишет издание "Прайм".

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Ранее канцлер Карл Нехаммер заявил Путину в телефонном разговоре о том, что "Газпром" потеряет газохранилище, если не будет его использовать.

Позже Нехаммер сообщил, что Австрия передаст газохранилище другому поставщику в случае отказа "Газпрома" заполнять его голубым топливом.

Поправка в закон предполагает, что хранилище будет изъято не сразу, а только на втором этапе.

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Первый этап предусматривает обязательство пользователя хранилища незамедлительно предложить забронированную мощность, которую он до этого не использовал, другим или вернуть ее компании-хранителю.

Систематически неиспользуемыми считаются мощности, которые по состоянию на 1 июля используются менее чем на 10%.

По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения хранилища в Хайдахе составляет 0,0% еще с 29 марта 2022 года.

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России бросили вызов

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол ранее сообщил, что Россия сокращает поставки газа в Европу и утратила звание главного поставщика газа для стран ЕС.

Первое место заняли Соединенные Штаты, которые оказались на этой позиции впервые в истории.

"Сегодня" ранее писали, какой неприятный "сюрприз" подготовил "Газпром" для россиян и рассказывали, как монополист усугубляет газовый кризис в Европе.