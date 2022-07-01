"Газпром" може втратити сховище газу в Європі – хто його забере

Австрія готується відібрати сховище газу у "Газпрому" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Австрія може позбавити російський Газпром газового сховища. Відповідну поправку до закону, яка дозволить відібрати об'єкт у Хайдасі, мають опублікувати у п'ятницю.
Про це пише видання "Прайм".
Раніше канцлер Карл Нехаммер заявив Путіну у телефонній розмові про те, що "Газпром" втратить газосховище якщо не буде його використовувати.
Пізніше Нехаммер повідомив, що Австрія передасть газосховище іншому постачальнику у разі відмови Газпрому заповнювати його блакитним паливом.
Перший етап передбачає зобов'язання користувача сховища негайно запропонувати заброньовану потужність, яку він раніше не використав, іншим або повернути її компанії-зберігачу.
Потужностями, що не використовують системно вважаються такі, які станом на 1 липня використовуються менш ніж на 10%.
За даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe, рівень заповнення сховища в Хайдаху становить 0,0% ще з 29 березня 2022 року.
Росії кинули виклик
Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол раніше повідомив, що Росія скорочує постачання газу до Європи і втратила звання головного постачальника газу для країн ЄС
Перше місце посіли Сполучені Штати, які опинилися на цій позиції уперше в історії.
"Сьогодні" раніше писали, який неприємний "сюрприз" підготував "Газпром" для росіян і розповідали, як монополіст посилює газову кризу в Європі.