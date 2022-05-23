"Газпром" остался за бортом: какая страна ЕС досрочно разрывает газовый контракт

От поставок "Газпрома" отказалась еще одна страна / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Польша решила досрочно расторгнуть контракт на поставки газа с российским "Газпромом" и отказалась открывать счета в рублях, как того требует Кремль.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.
"В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут", – написал Ермак.
Ранее польская национальная газовая компания PGNiG заявила, что ее хранилище заполнено почти на 80%, а чем ближе лето, тем ниже спрос на газ.
Также у страны есть альтернативные пути поставок, например, через терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце, а также магистральный газопровод между Литвой и Польшей.
Независимость от РФ
С 22 мая Литва остановила импорт электричества из России, теперь страна не зависит ни от одного энергоресурса агрессора, в том числе – от нефти и газа.
Потребителей электроэнергии будут обеспечивать за счет местного производства и импорта из Швеции, Польши и Латвии.
Кстати, от российского газа Литва полностью отказалась одной из первых. Сначала решение принимали отдельные компании, а 3 апреля премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что страна больше "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа".
"Сегодня" ранее писали, какой скандал назревает между "Нафтогазом" и "Газпромом", и рассказывали, как кремлевская компания готовила почву для вторжения в Украину.