"Газпром" закрутил ценовую спираль: какую роль монополист сыграл в войне Кремля

"Газпром" уже не сможет шантажировать Европу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российского монополиста "Газпром" часто обвиняют в газовом шантаже и намеренном взвинчивании цен на голубое топливо. Например зимой 2021/2022 годов компания уперто не соглашалась поставлять на спотовый рынок больше ресурсов, хотя имела такую возможность.

Таким образом, обычные колебания цены превратились в настоящий газовый кризис и не на шутку напугали европейцев.

Реклама

О том, какие планы на самом деле преследовал "Газпром" и может ли он их повторить, "Сегодня" спросили у экономиста и финансового аналитика Алексея Куща.

По его словам, у "Газпрома" действительно была цель подготовить определенную подушку для вторжения и повысить цены на газ.

"Газпром" действительно выполнял все свои долгосрочные и среднесрочные контракты, единственное, чего он не делал, это не увеличивал предложение газа на спотовом рынке. С помощью увеличения предложения он мог сбить спотовые цены в Европе, но он этого не делал", – рассказывает Кущ.

Аналитик считает, что за счет дефицита ресурсов "Газпром" закручивал ценовую спираль. Это было создано во-первых для того, чтобы увеличить цены на газ, во-вторых, чтобы заставить страны переходить на его долгосрочные контракты и в-третьих, это был элемент политического шантажа накануне войны.

Реклама

"Четвертый момент очень важен, таким образом "Газпром" пытался высушить европейские газовые хранилища накануне войны с Украиной. Чтобы Европа чувствовала себя очень неуверенно и это могло бы отсрочить принятие санкционного пакета", – подчеркивает эксперт.

План не сработал?

К счастью, по словам экономиста, план "Газпрома" провалился на 90%.

"Россия рассчитывала на то, что реакция Европы будет очень вялой, что они будут боятся замерзнуть. Но выбирая между замерзнуть и быть убитыми, естественно они выбирают первое", – отметил Алексей Кущ.

Однако, если бы европейские хранилища были бы полнее, санкционный пакет был бы несколько эффективнее, но это – маловероятно.

На сегодняшний день ситуация абсолютно однозначная – геополитический болевой порог пройдет и обратно возврата нет. Это означает, что новый газовый шантаж РФ скорее всего не удастся.

Реклама

"Сегодня" ранее писали, как Украина может заставить Венгрию одобрить нефтяное эмбарго и рассказывали, кто подает на "Газпром" в суд новый иск.