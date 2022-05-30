Как предотвратить дефолт: "зеленая" энергетика на гране выживания

Какие проблемы с "зеленой" энергетикой в Украине из-за войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Зеленая энергетика в Украине находится на грани вымирания. На окупированых териториях электростанции захвачены или повреждены, а на контролируемых Украиной – еле сводят концы с концами из-за критических долгов. Отрасль может ждать дефолт и откат на десятилетнее назад.

Российские войска оккупировали 2/3 мощностей украинских ветровых электростанций, а также существенную часть солнечных электростанций. Станции на оккупированных территориях остановлены.

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Те же кто остался на свободной территории попали под жесточайшие ограничения. Только 15% производимой ими электроэнергии оплачивается, по указу Минэнерго. Это поставило сектор ВИЭ на грань дефолта, поскольку мощности строились в своем большинстве за кредитные деньги, в т.ч. иностранных инвесторов.

Режим жесткой экономии

Все без исключения зеленые электростанции переживают катастрофическую нехватку денег на операционную деятельность.

По словам Директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, средств едва хватает на выплату зарплат.

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"Об обязанности предприятий ВИЭ платить налоги, штрафы за небалансы, ремонтировать оборудование, обсуживать кредиты вообще сейчас не идет даже и речи", – добавляет эксперт.

Фактически в нынешних условиях реальный уровень оплаты ветроэлектростанциям и солнечным электростанциям не превышает и 10% от плановых показателей, отмечают эксперты.

Как указывает Омельченко, предприятия не выдают всю электроэнергию в сеть – диспетчерские ограничения составляют от 30 до 70% в зависимости от ситуации в ОЭС Украины. При этом по данным отраслевой ассоциации — УАВЭ — к предприятиям применяются штрафы за небалансы.

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"Зеленая" энергетика Украины под угрозой

По мнению Омельченко, cинхронизация Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E для сектора ВИЭ пока не играет никакой роли. В то же время ситуация с финансированием у других производителей энергии все же гораздо лучше.

"Получается, что уровень расчетов перед АЭС, ТЭС, ГЭС намного выше, как уровень внимания к этим предприятиям. Уверен, что для европейцев недостаточное внимание именно зеленой энергетике может показаться довольно странным", – сказал Омельченко.

Возможности для спасения

Рынок электроэнергии Украины приспособился к работе в военное время, и поэтому появились возможности для улучшения уровня платежей. Соответствующее письмо с предложениями в адрес министра энергетики Германа Галущенко подала Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), которая представляет 100% ветроэнергетического рынка Украины и объединяет 84 компании из 14 стран мира.

Прежде ассоциация настаивает на том, чтобы ГП "Гарантированный покупатель" направлял все средства от продажи зеленой электроэнергии именно ее производителям, таким образом отказавшись от направления части этих средств на погашение долгов перед НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго".

Эти компании с начала войны министерским приказом №140, по сути, спасали за счет существенного недофинансирования предприятий ВИЭ. Реализация предложенной УВЭА идеи позволит получать отрасли около 35% оплаты.

Что касается "Гарпока", то в УВЭА убеждены в необходимости повышения эффективности его торговли.

"Эти меры необходимы, в частности, для создания возможности обслуживания долгов перед кредиторами, а по мере их реализации – полного обеспечения выполнения обязательств перед иностранными партнерами", – отмечают в УВЭА.

При этом обслуживать кредиты предприятия ВИЭ могут при достижении уровня расчетов в 50-60%, а возвращать – при полной оплате тарифа согласно законодательству.

Похожие предложения Министерству энергетики, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), "Укрэнерго", "Гарантированному покупателю" направило депутатское межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда". Депутаты подчеркивают, что понимают ситуацию экономике с одной стороны, но с другой заявляют, что страна не имеет права забывать о стратегических приоритетах.

"Поскольку довольно значительная часть зеленой энергетики принадлежит нашим европейским партнерам – это (повышение уровня платежей перед ВИЭ – ред.) продемонстрирует иностранным инвесторам, что Украина, несмотря на агрессию москвы, продолжит двигаться по европейскому зеленому курсу и с какими приоритетами будет восстанавливать страну", – сообщает сопредседатель МФО, нардеп Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, государство должно думать о том, чтобы на пути к победе случайно не уничтожить то, что так необходимо Украине для качественной европейской интеграции.

Европейско-украинские перспективы ВИЭ

Несмотря на временные проблемы в секторе зеленой энергетики Украины, этот сектор будет одним из ключевых в послевоенном восстановлении Украины. Кабинет министров Украины будет продолжать стратегию по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ и поддерживать работу отрасли, чтобы энергетическая система отвечала "зеленым" стандартам ЕС.

"На сегодня доля зеленой энергетики в Украине составляет 17%. Мы будем продолжать реализовывать стратегию по ее увеличению. После завершения войны мы хотели бы развивать энергетическую систему в Украине в соответствии с "зелеными" стандартами ЕС. С учетом этого разрабатываем План восстановления", – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным Ukrainian Business & Trade Association, учитывая существенное влияние Европейского зеленого курса на украинскую торговлю и экономическое сотрудничество с ЕС, следует отметить роль энергетического перехода в процессе замены тепловой генерации возобновляемыми источниками энергии.

"Соответственно, возобновляемая энергетика в послевоенном восстановлении Украины будет иметь не просто первоочередное, а стратегическое значение. Ведь выбранный Украиной, Европой и всем цивилизованным миром путь по отказу от российских энергоресурсов, диверсификации поставок и усилению собственной энергонезависимости уже стал необратим", – отмечают в UBTA.

В связи с этим ассоциация обращалась с письмом к министру энергетики Галущенко, чтобы он обеспечил принятие необходимых решений для дальнейшей стабильной работы сектора ВИЭ, который обеспечивает потребности украинских промышленных и бытовых потребителей, а также будет основой украинской энергетической системы в будущем.

Инвесторы рассчитывают на реакцию в профильном министерстве, поскольку вся Европа полностью перекроила свои энергостратегии и намерена более активно развивать ВИЭ, чтобы быстрее отказаться от экспортных энергоресурсов из России.

"Мы должны понимать, что наша конечная цель – нулевая зависимость (от энергоресурсов – ред.) от России. Таким образом, мы должны больше и быстрее инвестировать в ВИЭ. Наша зеленая программа теперь, так сказать, катапультирована. Это такой катализатор, которого не было еще несколько месяцев назад", – подчеркнула глава Европарламента.

В частности, этот вопрос совсем недавно обсуждался в Давосе во время украинского завтрака, где среди спикеров выступала президент Европарламента Роберта Метсола.

Ранее мы рассказывали, как почему "зеленая" энергетика может помочь Украине восстановиться после войны, и писали о начале важного сотрудничества между Украиной и Германией в сфере производства "зеленого" водорода.