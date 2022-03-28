Конец близок? Экспорт нефти из РФ резко сократился

В России сокращается экспорт нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции против России за войну в Украине продолжают сковывать экономику страные агрессора. Так, с 17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны-потребители российской нефти начали искать других партнеров, из-за нападения РФ на Украину.

Как свидетельствуют данные информагенства, в среднем за сутки поставки в России держались на уровне 495 300 тыс/т. Это на 26,4% меньше, чем неделей ранее.

"Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину", – говориться в сообщении.

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Такой уровень поставок эквивалентнен примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

Кто до сих пор покупает российскую нефть?

В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:

болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";

немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";

немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";

немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;

греческий Hellenic Petroleum;

итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";

венгерская нефтяная группа MOL;

польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;

датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";

нидерландский Rotterdam Refinery;

индийский Hindustan Petroleum;

индийский Indian Oil.

Напомним, что украинские энергетики призвали западные страны поскорее отказаться от покупок российских нефти и газа. Также мы рассказывали, что на мировом рынке продолжает дорожать нефть.