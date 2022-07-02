Кремль "ограбил" "Газпром": акционеры компании остались ни с чем

Акционеров компании оставили практически ни с чем
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Российский "Газпром" лишил остальных
мелких акционеров (около 500 тысяч) дивидендов. В буквальном смысле рекордную прибыль компании направили в бюджет, повысив налоги.
Об этом
сообщает издание Meduza.
По его информации, несмотря на то, что таких акционеров у "Газпрома" около 500 тыс, решение принимал только один — Россия, доля которой составляет 50,2%. И план этого акционера заключался в том, чтобы получить не просто свою долю дивидендов (более 620 миллиардов рублей), а всю их сумму – в виде налогов.
Ранее российская компания не выплатила дивиденды за далекий 1998 год, убыточный для себя. А за кризисный 2008-й компания отдала акционерам сумму в 10 раз меньше, чем годом ранее и годом позже.
Деньги изымают законно
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, которые также 30 июня приняла Госдума во втором чтении, изъятие средств происходит на законной основе.
Такую операцию правительство проводит не в первый раз. В 2016 году – также после периода высоких цен – по схожей процедуре "Газпром" заплатил более 100 миллиардов рублей надбавки к обычному размеру налога. Акции "Газпрома" с треском обвалились
Из-за того, что
кремлевская компания после собрания акционеров решила не выплачивать дивиденды за 2021 год, рынок мгновенно отреагировал на это.
30 июня акции газового монополиста начали резкое пике.
Утром одну акцию "Газпрома" можно было приобрести
за 304,93 рубля, а по состоянию на 11 часов стоимость упала ориентировочно на 30% – до 207,9 рубля.
Руководство компании считает, что дивиденды по результатам 2021 года выплачивать "нецелесообразно" и "Газпром" сосредоточится на инвестиционных программах и подготовке к отопительному сезону.
Ранее же монополист твердо обещал выплатить дивиденды –
по 52,53 рубля за одну акцию и общая сумма должна была стать рекордной за весь период существования компании.
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