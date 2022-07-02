Кремль "пограбував" "Газпром": акціонери компанії залишилися ні з чим

Акціонерів компанії залишили фактично ні з чим
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Російський "Газпром" позбавив решту
дрібних акціонерів (близько 500 тисяч) дивідендів. В буквальному сенсі рекордний прибуток компанії скерували до бюджету, підвищивши податки.
Про це
повідомляє видання Meduza.
За його інформацією, попри те, що таких акціонерів у "Газпрому" близько 500 тис, рішення ухвалював лише один — Росія, частка якої становить 50,2%. І план цього акціонера полягав у тому, аби отримати не просто свою частку дивідендів (більше ніж 620 мільярдів рублів), а всю їхню суму – у вигляді податків.
Раніше російська компанія не виплатила дивіденди за далекий 1998 рік, збитковий для себе. А за кризовий 2008-й компанія віддала акціонерам суму в 10 разів меншу, ніж роком раніше та роком пізніше.
Гроші вилучають законно
Згідно з поправками до Податкового кодексу, які також 30 червня ухвалила Держдума у другому читанні, вилучення коштів відбувається на законній основі.
Таку операцію уряд проводить не вперше. У 2016 році – також після періоду високих цін – за схожою процедурою "Газпром" заплатив понад 100 мільярдів рублів надбавки до звичайного розміру податку. Акції "Газпрому" з тріском обвалилися
Через те, що
кремлівська компанія після зборів акціонерів вирішила не виплачувати дивіденди за 2021 рік, ринок миттєво відреагував на це.
30 червня акції газового монополіста почали різке піке.
Вранці одну акцію "Газпрому" можна було придбати
за 304,93 рубля, а станом на 11 годину вартість впала орієнтовно на 30% – до 207,9 рубля.
Керівництво компанії вважає, що дивіденди за результатами 2021 року виплачувати "недоцільно" та "Газпром" зосередиться на інвестиційних програмах та підготовці до опалювального сезону.
Раніше монополіст твердо обіцяв виплатити дивіденди –
по 52,53 рубля за одну акцію і загальна сума мала стати рекордною за весь період існування компанії.
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