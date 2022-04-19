Месяц в Европе: какие возможности для Украины открыло объединение с энергосистемой ЕС

Украинская энергосистема месяц работает в Европе: первые итоги / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Уже более месяца украинская энергосистема является частью единой энергетической системы стран Европейского Союза. К этой цели Украины стремилась еще с начала 2000-х. Интеграция в ENTSO-E – так называется единая электрическая сеть стран ЕС – уже повысила устойчивость украинской энергосистемы и открыла новые возможности для ее развития и роста.

В первую очередь речь идет о доступе к огромному развитому рынку и экспорте украинского электричества в Европу.

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Экспорт как средство спасения

Одна из главных проблем, с которыми столкнулась украинская энергетика, после физического уничтожения российскими войсками объектов энергетической инфраструктуры, – это падение потребления и уровня расчетов за потребленную электроэнергию.

Это привело к дефициту ликвидности украинского энергорынка в размере около €250 млн в месяц.

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"В начале войны мы увидели спад потребления на 35%, а платежей – примерно на 60%. А отсутствие ликвидности, конечно, может привести к краху и банкротству всей системы", – сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По оценкам Министерства энергетики, этот дефицит может быть покрыть либо за счет прямой финансовой помощи партнеров, либо за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в Европу. Второй вариант как "помоги себе сам" выглядит для Украины намного предпочтительнее.

"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить рынок электроэнергии. В том числе рассматриваем несколько вариантов. Во-первых, мы обратились к международным финансовым организациям с соответствующим запросом о необходимости около €250 млн в месяц для поддержки энергорынка", – сказал министр Галущенко

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Сейчас экспорт ограничен одной линией электропередачи – между Украиной и Польше. Экспорт, а соответственно и приток в страну валютной выручки обеспечивает пока только компания ДТЭК Рината Ахметова. Это около 10% всей пропускной способности межгосударственных ЛЭП, связывающих Украину и Европу.

Рост экспорта в десять раз позволил бы как минимум частично компенсировать дефицит средств в энергосистеме и обеспечит всей стране валютную выручку.

Глава Минэнерго отметил, что разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значимых объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов.

"Поэтому, конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее получить эту возможность для коммерческого обмена", – заявил Галущенко.

Европа заинтересована в украинской электроэнергии

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что экспорт электроэнергии из Украины имеет положительный эффект для Польши, сообщило Министерство энергетики.

"Кадри Симсон подчеркнула, что Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы. Она отметила, что начатые аукционы на экспорт электроэнергии из Украины в Польшу очень положительно сказались на энергоснабжении последней", – говорится в сообщении министерства по результатам онлайн-встречи еврокомиссара с украинским министром.

По оценкам генерального директора ДТЕК Максима Тимченко, экспорт украинской электроэнергии в страны Европы позволит Евросоюзу снизить свою зависимость от российского газа и нефти.

"В дискуссиях относительно зависимости от российского газа и нефти мы становимся частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам, и предлагая украинский уголь", – сообщил Максим Тимченко Как во время круглого стола, организованного Центром европейских реформ (CER).

Глава ДТЭК подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии. Ранее ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными Нафтогазом и Укрэнерго запустили проект Stop Bloody Energy, цель которого – убедить западный бизнес прекратить покупку российских энергоресурсов и сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Реформы и инвестиции

Интеграция украинской энергосистемы в ЕС не ограничивается синхронной работой и физическими перетолками электроэнергии по межгосударственным линиям электропередачи.

Речь также идет о завершении реформы украинского рынка и имплементации в Украине всех европейских правил и норм.

Это сделает украинский рынок открытым и прогнозируемым для европейского бизнеса. Экономика получит приток новых инвестиций, государственный бюджет – новые поступления. А потребители в свою очередь получат надежное электроснабжение и конкурентную рыночную среду.

Ранее мы писали, почему Украине важно экспортировать свою электроэнергию в Европу, и рассказывали, как оплачивать счета за свет во время войны.